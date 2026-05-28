OL : Jonathan David c’est 35 ME, Fonseca est obsédé

L'OL a besoin d'un avant-centre majeur pour la saison prochaine, et il faudra vite le recruter avant les barrages de Ligue des Champions. Paulo Fonseca insiste pour faire venir Jonathan David de la Juventus.

Endrick et Roman Yaremchuk ont quitté l’Olympique Lyonnais , et Martin Satriano ne reviendra pas. Il y a un réel manque au poste d’avant-centre et les dirigeant en sont bien conscients. Une fois encore la cellule de recrutement de l’OL sera mise à rude épreuve, car il faudra arriver à recruter dans plusieurs secteurs tout en devant vendre, et en ayant une masse salariale à tenir.

Paulo Fonseca et Jonathan David se connaissent bien

Malgré ces conditions, Paulo Fonseca possède un rêve totalement assumé pour l’attaque rhodanienne. L’entraineur portugais veut Jonathan David, qu’il a eu sous ses ordres à Lille. En théorie, aller chercher le buteur canadien est impossible, sachant que la Juventus l’a fait venir il y a un an de Lille, et que sa valeur est supérieure à 30 millions d’euros. Mais pour celui qui empilait les buts au LOSC, la saison en Serie A a été très décevante, avec 6 réalisations en 35 matchs, et surtout une difficulté criante à le trouver dans le jeu.

Le natif de Brooklyn n’a que 26 ans, et possède un contrat jusqu’en 2030 avec la Juventus. La Vieille Dame fait confiance à Luciano Spalletti, qui malgré ses discours rassurants devant la presse, ne dirait pas non à l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Une opportunité que l’OL attend de pied ferme puisque selon Le Progrès, Paulo Fonseca pousse ses dirigeants à rester attentif dans ce dossier. L’acheter pour environ 30 millions d’euros, soit le montant de sa valeur actuelle, semble impensable et nul doute que Lyon rêverait de négocier un prêt avec la Juventus.

Mais entre le rêve et la réalité, il y a encore un monde d’écart. Néanmoins, le forcing a débuté et comme ce fut le cas avec Endrick, l’OL est persuadé qu’en s’y prenant très tôt et en travaillant Jonathan David au corps, l’opportunité de le faire venir pourrait se présenter pendant l’été. Autre problème pour Lyon, la concurrence est annoncée féroce pour récupérer David, dont tout le monde a pu voir que le championnat italien ne semblait pas lui convenir. De là à dire que l’OM, qui l’avait dans le viseur, pourrait rapidement revenir à la charge quand ses futurs dirigeants et entraineurs seront en place….