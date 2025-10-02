PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Luis Enrique a réussi l’exploit de ramener la victoire de Barcelone malgré les nombreuses absences au sein de son effectif. Un exploit de plus de la part de l’entraîneur du PSG aux yeux de Walid Acherchour.

Elu meilleur entraîneur de la saison il y a une semaine lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Luis Enrique a encore fait honneur à ce titre ce mercredi en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, le PSG était privé de Joao Neves, Dembélé, Doué, Marquinhos et Kvaratskhelia. Des absences préjudiciables mais pas rédhibitoires pour le technicien catalan, lequel a quand même réussi à aligner un onze compétitif en faisant confiance à des joueurs tels que Mayulu ou encore Mbaye . Et après une première mi-temps difficile durant laquelle le PSG a subi les assauts du Barça, le club de la capitale a retourné le match en seconde période et s’est imposé au finish (1-2). Un chef d’oeuvre de plus à mettre dans la galerie de Luis Enrique selon Walid Acherchour, épaté par l’entraîneur parisien comme il l’a confié sur Winamax.

« Ce match montre encore une fois qu’il y a très peu de coachs qui sont capables de faire ça dans ce type de club et d’avoir cette finalité dans le processus avec des joueurs qui changent, avec une ouverture de banc qui n’est pour moi n’est pas hyper talentueux. Mais le mec est toujours aussi fort, on a fait des débats individuels sur le PSG, le Ballon d’Or, etc. Mais la vérité c’est que sans ce mec-là… Je suis bluffé, je n’ai même plus les mots. On dépasse l’entendement. Le nombre de claques footballistiques, les batailles tactiques face à des coachs de très haut niveau, c’est dingue. C’est fou quoi… Je crois que l’on ne s’en rend pas compte, on n’en fait pas assez » s’est incliné le chroniqueur du Winamax FC, tout simplement bluffé par le travail titanesque réalisé par Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Un avis que les supporters parisiens eux aussi amoureux de « Lucho », partageront forcément après un tel succès européen et alors que l’ancien coach de la sélection espagnole a tout gagné au PSG l’an passé.