Senny Mayulu

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

PSG01 oct. , 23:10
parCorentin Facy
Malgré une équipe très remaniée, le PSG a réussi l’exploit de gagner à Barcelone. Une satisfaction parisienne qui contraste avec la déception voire la « honte » qui prédominent dans le camp catalan.
Sale soirée pour le FC Barcelone. Face à l’un de ses plus grands rivaux européens des dernières années, le club blaugrana avait bien l’intention de profiter de l’avalanche de blessures au PSG pour passer un très bon moment. Joao Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia étaient absents au coup d’envoi. Sur le papier, le Barça -même privé de Raphinha- avait tout pour matraquer un Paris SG trop affaibli. La tendance se confirmait lorsque Torres ouvrait le score.
Mais après un match largement dominé par Paris en seconde période, ce sont les hommes de Luis Enrique qui l’ont emporté grâce à des buts de Mayulu et de Ramos dans le temps additionnel. Un résultat honteux pour le FC Barcelone selon Mohamed Bezzouaoui du Club des 5. « Honte au Barça pour son match nullissime contre les u20 du PSG. Bravo au PSG pour la victoire malgré tous les absents, cette équipe est vraiment forte. Hakimi taille big big patron » écrit le journaliste sur X. « En dehors de Lamine il se passe RIEN, on court après le ballon et on fait même pas une sortie de balle » regrette de son côté BilelAffelay, sympathisant du Barça suivi par 15.000 followers.

« La prestation du Barça domicile face à un PSG décimé est HONTEUSE, catastrophique. Le tigre n’était qu’un chaton aux petites griffes. La structure collective de Luis Enrique est tellement forte que t’arrive à déjouer même les meilleurs. Grosse victoire, ultra positive » se félicite par ailleurs Mohamed Faiz. Un avis partagé par @Kenpachi1070 sur X. « L’équipe B du PSG a appris le football au Barca. J’imagine pas ce que l’équipe type du PSG aurait fait au Barca en finale de LDC ». Sur les réseaux sociaux, le Barça prend en tout cas logiquement très cher après cette défaite totalement inattendue contre un Paris Saint-Germain aussi remanié. Les supporters parisiens peuvent de leur côté savourer cette victoire au forceps.
Derniers commentaires

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Quand je pense a tout ce foin que les catinlans ont fait en voulant absolument nous jouer pour voir qui etait la meilleure equipe ,ils se frottaient deja les mains avec touit nos absents,encore plus avec neves qui annonce son forfait a l'entrainement d'avant match ...Et yamal qui avant le match poste une photo de lui avec ecrit :je suis de retour et en mission ...nikomouk va ^^

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

Loading