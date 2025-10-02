La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Le PSG a réalisé un authentique exploit en s'imposant à Barcelone malgré une cascade de blessures. Mais le but vainqueur de Gonçalo Ramos interpelle en Espagne.

Un but à la dernière seconde pour une victoire avec une équipe largement remaniée, le PSG a de quoi être fier de sa performance au stade Olympique de Montjuic. Le parcours parfait continue et Luis Enrique a mis sur pied un tel collectif que rien ne semble pouvoir l’ébranler. En Espagne, on est clairement secoué par ce résultat très décevant pour un FC Barcelone qui parlait de revanche, et comptait bien profiter des absences majeures côté parisien pour affirmer ses ambitions en Ligue des Champions.

Désormais, c’est la soupe à la grimace, et même des cris d’injustice de l’autre côté des Pyrénées. Le compte Archivo VAR, très connu en Espagne pour éplucher toutes les décisions des arbitres, connait un certain succès avec plus de 300.000 abonnés pour savoir si les décisions prises avec l’aide de la vidéo sont correctes ou non. Dans la foulée de la victoire du PSG, le compte spécialisé a émis un gros doute sur la validité du but de Gonçalo Ramos.

Devant tous les défenseurs du Barça, le Portugais a effectué une finition impeccable. Et légale puisqu’il était derrière le ballon au moment de la passe d’Achraf Hakimi. C’est du moins ce qui apparait sur les images de la VAR fournies aux officiels pour prendre leur décision et valider rapidement le but. Mais selon Archivo VAR, l’image ne s’est pas arrêté au bon moment, puisque le ballon aurait déjà quitté le pied d’Hakimi au moment de la capture. Le compte ne précise pas si l’image correctement arrêtée placerait alors Ramos en position de hors-jeu. Mais cela a suffi pour que des supporters barcelonais soulignent que, comme le Real Madrid, le PSG était bien sûr toujours avantagé par les arbitres.

Pas de quoi ternir la belle victoire du PSG, surtout qu’il est quasiment impossible d’avoir le fin mot de cette histoire, si ce n’est de conserver les images utilisées sur le moment par les officiels pour déterminer la position du buteur parisien.