Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu

PSG01 oct. , 19:30
parCorentin Facy
Les compositions officielles ne sont pas encore tombées mais selon L'Equipe, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu vont débuter ce mercredi soir face au FC Barcelone en Ligue des Champions.
Diminué par les blessures de Dembélé, Doué ou encore Kvaratskhelia, le PSG se présente à Barcelone ce mercredi avec un effectif réduit. Luis Enrique doit aussi composer avec des joueurs qui ne sont pas à 100% à l'instar de Vitinha et de Joao Neves. Les compositions officielles ne sont pas encore tombées mais selon L'Equipe, deux joueurs formés au club vont démarrer ce mercredi à Montjuic : Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Deux indices forts quant à la composition du PSG, qui tombera d'ici quelques instants.

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
Paris Saint Germain
