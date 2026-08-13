PSG : Nasser Al-Khelaïfi a un rêve à un demi-milliard, il s'appelle Pau Cubarsi

Pour prendre la suite de Marquinhos, Nasser Al-Khelaïfi a déjà une idée claire et cible la pépite du Barça et de l'Espagne, Pau Cubarsi.

Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a été à l’issue de la saison dernière, annoncé vers la sortie. Le Brésilien a terminé difficilement la saison mais il a tenu le cap jusqu’au bout, au point de partir sur un doublé européen ? Pas du tout, l’ancien joueur de l’AS Roma est toujours là, et malgré une Coupe du monde encore une fois compliquée avec le Brésil, il a répondu présent dès le premier match contre Aston Villa.

A 33 ans, plus question de départ pour le moment, même si Nasser Al-Khelaïfi a bien compris deux choses. Marquinhos n’est pas non plus éternel, et son successeur prévu Illya Zabarnyi n’est pas au niveau. Résultat, il faudra se tourner ailleurs pour trouver celui qui fera la paire avec Willian Pacho à l’avenir.

Le Barça dira oui pour 500 ME

Et selon les informations de Tuttosport, un joueur fait rêver Nasser Al-Khelaïfi. Il est jeune, possède une qualité de relance assez incroyable, un sang-froid à toute épreuve, et a déjà remporté de nombreux trophées, y compris la Coupe du monde. Il s’agit de Pau Cubarsi. Le défenseur central du FC Barcelone n’a que 19 ans, mais possède déjà une dizaine de trophées majeurs, dont deux Ligas, une médaille d’or Olympique à Paris, et donc une Coupe du monde.

Sous contrat jusqu’en 2029, Cubarsi est chéri par son club actuel, qui lui a glissé une clause libératoire à 500 millions d’euros. Ce n’est certes pas le milliard d’euros apposé sur le contrat de plusieurs de ses pépites, mais c’est suffisant pour repousser les candidats. Néanmoins, le président qatari adore le joueur, et estime qu’il est l’élément parfait pour compléter l’équipe de Luis Enrique, qui pourra difficilement dire le contraire au regard des qualités et du profil du Catalan.

Un doux rêve qui se concrétisera peut-être dans un an ou deux, si le PSG trouve les arguments sportifs et financiers pour attirer celui qui est pressenti pour devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Un record qui appartient pour le moment à Josko Gvardiol et les 90 ME mis par Manchester City pour le faire venir de Leipzig.