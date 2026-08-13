PSG : Nasser Al-Khelaïfi a un rêve à un demi-milliard, il s'appelle Pau Cubarsi

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a un rêve à un demi-milliard, il s'appelle Pau Cubarsi

PSG13 août , 17:00
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour prendre la suite de Marquinhos, Nasser Al-Khelaïfi a déjà une idée claire et cible la pépite du Barça et de l'Espagne, Pau Cubarsi.
Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a été à l’issue de la saison dernière, annoncé vers la sortie. Le Brésilien a terminé difficilement la saison mais il a tenu le cap jusqu’au bout, au point de partir sur un doublé européen ? Pas du tout, l’ancien joueur de l’AS Roma est toujours là, et malgré une Coupe du monde encore une fois compliquée avec le Brésil, il a répondu présent dès le premier match contre Aston Villa.
A 33 ans, plus question de départ pour le moment, même si Nasser Al-Khelaïfi a bien compris deux choses. Marquinhos n’est pas non plus éternel, et son successeur prévu Illya Zabarnyi n’est pas au niveau. Résultat, il faudra se tourner ailleurs pour trouver celui qui fera la paire avec Willian Pacho à l’avenir.

Le Barça dira oui pour 500 ME

Et selon les informations de Tuttosport, un joueur fait rêver Nasser Al-Khelaïfi. Il est jeune, possède une qualité de relance assez incroyable, un sang-froid à toute épreuve, et a déjà remporté de nombreux trophées, y compris la Coupe du monde. Il s’agit de Pau Cubarsi. Le défenseur central du FC Barcelone n’a que 19 ans, mais possède déjà une dizaine de trophées majeurs, dont deux Ligas, une médaille d’or Olympique à Paris, et donc une Coupe du monde.
Sous contrat jusqu’en 2029, Cubarsi est chéri par son club actuel, qui lui a glissé une clause libératoire à 500 millions d’euros. Ce n’est certes pas le milliard d’euros apposé sur le contrat de plusieurs de ses pépites, mais c’est suffisant pour repousser les candidats. Néanmoins, le président qatari adore le joueur, et estime qu’il est l’élément parfait pour compléter l’équipe de Luis Enrique, qui pourra difficilement dire le contraire au regard des qualités et du profil du Catalan.
Un doux rêve qui se concrétisera peut-être dans un an ou deux, si le PSG trouve les arguments sportifs et financiers pour attirer celui qui est pressenti pour devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Un record qui appartient pour le moment à Josko Gvardiol et les 90 ME mis par Manchester City pour le faire venir de Leipzig.

Lire aussi

PSG : Barcola s'en va, Liverpool a trouvé la solutionPSG : Barcola s'en va, Liverpool a trouvé la solution
TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
Articles Recommandés
Lom Arrive Pour Arnau Martinez La Reponse Est Salee
OM

L'OM arrive pour Arnau Martinez, la réponse est salée

Lol Pousse Tessmann Dehors Son Remplacant Attend
OL

L’OL pousse Tessmann dehors, son remplaçant attend

City Reijnders Fonce En Arabie Saoudite Enzo Fernandez Pour Le Remplacer
Premier League

City : Reijnders fonce en Arabie Saoudite, Enzo Fernandez pour le remplacer ?

Lol Et Lom Au Coude A Coude Pour Soungoutou Magassa
Mercato

L'OL et l'OM au coude à coude pour Soungoutou Magassa

Fil Info

13 août , 18:00
L'OM arrive pour Arnau Martinez, la réponse est salée
13 août , 17:30
L’OL pousse Tessmann dehors, son remplaçant attend
13 août , 16:45
City : Reijnders fonce en Arabie Saoudite, Enzo Fernandez pour le remplacer ?
13 août , 16:30
L'OL et l'OM au coude à coude pour Soungoutou Magassa
13 août , 16:04
Officiel : Diambou signe à Brest
13 août , 16:00
Nwaneri a vécu l’enfer à l’OM, Arsenal a adoré
13 août , 15:30
PSG : Barcola s'en va, Liverpool a trouvé la solution
13 août , 15:00
20 ME, la Premier League arrive pour sauver l’OM
13 août , 14:30
L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles

Derniers commentaires

« Vous les médias », Nasser Al-Khelaïfi, faut pas le chauffer avec Barcola

On ne retient jamais un joueur qui partir.

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

C'est marrant les simples d'esprit comme toi. Ça ne comprends rien et ça ne voit que la "réalité" que leur noisette de cerveau arrive à créer. Avec toi, simplet, je ne discutes pas et ne discuterai pas. Ça serait comme essayer de raisonner un aliéné d'un asile. C'est peine perdue, il n'en est pas capable. Toi c'est pareil, petit poussin. N'hésites pas à me répondre pour que je t'explique encore à quel point tu es débile. Bisous mon paillasson.

L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles

Un p'tit but juste avant, ça aide !

L’OL pousse Tessmann dehors, son remplaçant attend

🤣 voila voila ...

OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma

20 M€ c'est bien payé

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading