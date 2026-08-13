L’OL pousse Tessmann dehors, son remplaçant attend

Le départ de Tanner Tessmann au mercato est en train de tomber à l'eau. Dommage pour l'OL, qui était déjà prêt à bondir sur son successeur.

Très décevant la saison dernière, Tanner Tessmann a déjà été sanctionné en étant écarté de Team USA pour la Coupe du monde. Un échec que le public américain n’a pas forcément compris, mais les suiveurs de l’OL pourront attester que le milieu de terrain, parfois reconverti défenseur, n’a pas souvent été au niveau. Son départ ne semblait pas laisser la place au moindre doute cet été, mais le constat est pour le moment très simple. Contrairement à l’hiver dernier où il avait eu des touches en Italie, l’Américain n’a absolument aucun contact sérieux. L’OL se retrouve bien obligé de le conserver, alors qu’il espérait récupérer 10 ME avec son transfert.

A 24 ans, le natif de l’Alabama possède encore trois ans de contrat, et il y a désormais de grandes chances qu’il dispute cette saison à Lyon. Selon les informations recueillies par le média toulousain Les Violets, l’OL avait pourtant prévu de recruter Cristian Casseres pour compenser son futur départ. L’enveloppe était déjà prête pour faire signer le Vénézuélien de Toulouse, et cet intérêt s’est régulièrement confirmé pendant l’été selon Les Violets. Mais faute de vente de Tanner Tessmann, cette solution est pour le moment à oublier.

Et en conséquence, Casseres, qui lui aussi avait des offres l’hiver dernier mais est moins sollicité cet été, est parti pour rester à Toulouse. Un statu quo qui permet de garder une toute petite fenêtre de tir pour des transactions de dernière minute si le dossier Tessmann devait s’activer à la fin du mois d’août. Cela dépendra des touches de l’Américain, ou de la qualification de l’OL en Ligue des Champions.