ICONSPORT_282905_0308

PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

PSG16 mars , 12:00
parCorentin Facy
1
Recalé par le Paris Saint-Germain dans les dossiers Vitinha et Joao Neves, le Real Madrid souhaite faire venir un autre joueur du club Bleu et Rouge. Les Merengue s’intéressent désormais à Senny Mayulu.
L’été s’annonce agité au Real Madrid. Conscient des manques au sein de son effectif, le club de la Casa Blanca souhaite se renforcer au mercato. L’idée est notamment de renforcer le milieu de terrain, un secteur de jeu dans lequel le Real est clairement défaillant depuis les départs de Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Ces dernières semaines, le vice-champion d’Espagne en titre a creusé de nombreuses pistes pour renforcer son milieu de terrain, dont plusieurs au Paris Saint-Germain. Vitinha et Joao Neves font notamment l’objet d’un intense forcing de la part du Real Madrid, mais le PSG a d’ores et déjà fermé la porte aux départs de ses deux Portugais.
C’est ainsi que selon le site Bernabeu Digital, un joueur plus accessible de l’effectif de Luis Enrique est à présent dans le viseur du Real. Le club espagnol s’intéresserait de près à Senny Mayulu, en fin de contrat avec le Paris SG en juin 2027 et qui n’a pour l’instant pas prolongé son contrat. A l’instar de plusieurs clubs de Premier League, le Real Madrid s’intéresse de près à la situation du natif du Blanc-Mesnil. Florentino Pérez et les recruteurs madrilènes apprécient la polyvalence du joueur de 19 ans ainsi que sa marge de progression.

Direction le Real Madrid pour Mayulu ?

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Senny Mayulu a beaucoup joué en début de saison, profitant notamment des longues absences d’Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué en attaque. Moins utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, le Titi parisien sera forcément flatté par l’intérêt du Real Madrid.

Lire aussi

PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est actéPSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté
La question est maintenant de savoir quelle somme le club espagnol sera prêt à poser sur la table pour arracher Senny Mayulu au PSG. Ces derniers jours, 40 millions d’euros ont été évoqués dans le camp parisien comme un prix minimum afin de rafler la mise et recruter le milieu offensif. Reste maintenant à voir si le Real Madrid sera prêt à signer un tel chèque pour un joueur qui entrera cet été dans sa dernière année de contrat à Paris.
1
Articles Recommandés
Morton Tolisso ICONSPORT_362026_0270
OL

OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

Greenwood ICONSPORT_361265_0045
OM

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Ligue des Champions

Mbappé de retour avec le Real contre Manchester City

Fil Info

16 mars , 12:40
OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?
16 mars , 12:20
L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood
16 mars , 11:40
Mbappé de retour avec le Real contre Manchester City
16 mars , 11:30
L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien
16 mars , 11:05
Le PSG convoque un groupe sans surprise pour aller à Chelsea
16 mars , 11:00
PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026
16 mars , 10:30
OM : Benatia boucle une arrivée à 8 ME
16 mars , 10:00
OL : Endrick s'écroule, le Real Madrid s'inquiète

Derniers commentaires

L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien

Ta connerie oui elle est pire que le rn.

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026

Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

Municipales 2026 : Aulas victime d'une remontada à Lyon

Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading