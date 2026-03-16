PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

Recalé par le Paris Saint-Germain dans les dossiers Vitinha et Joao Neves, le Real Madrid souhaite faire venir un autre joueur du club Bleu et Rouge. Les Merengue s’intéressent désormais à Senny Mayulu.

L’été s’annonce agité au Real Madrid. Conscient des manques au sein de son effectif, le club de la Casa Blanca souhaite se renforcer au mercato . L’idée est notamment de renforcer le milieu de terrain, un secteur de jeu dans lequel le Real est clairement défaillant depuis les départs de Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Ces dernières semaines, le vice-champion d’Espagne en titre a creusé de nombreuses pistes pour renforcer son milieu de terrain, dont plusieurs au Paris Saint-Germain. Vitinha et Joao Neves font notamment l’objet d’un intense forcing de la part du Real Madrid, mais le PSG a d’ores et déjà fermé la porte aux départs de ses deux Portugais.

C’est ainsi que selon le site Bernabeu Digital, un joueur plus accessible de l’effectif de Luis Enrique est à présent dans le viseur du Real. Le club espagnol s’intéresserait de près à Senny Mayulu, en fin de contrat avec le Paris SG en juin 2027 et qui n’a pour l’instant pas prolongé son contrat. A l’instar de plusieurs clubs de Premier League, le Real Madrid s’intéresse de près à la situation du natif du Blanc-Mesnil. Florentino Pérez et les recruteurs madrilènes apprécient la polyvalence du joueur de 19 ans ainsi que sa marge de progression.

Direction le Real Madrid pour Mayulu ?

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Senny Mayulu a beaucoup joué en début de saison, profitant notamment des longues absences d’Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué en attaque. Moins utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, le Titi parisien sera forcément flatté par l’intérêt du Real Madrid.

La question est maintenant de savoir quelle somme le club espagnol sera prêt à poser sur la table pour arracher Senny Mayulu au PSG. Ces derniers jours, 40 millions d’euros ont été évoqués dans le camp parisien comme un prix minimum afin de rafler la mise et recruter le milieu offensif. Reste maintenant à voir si le Real Madrid sera prêt à signer un tel chèque pour un joueur qui entrera cet été dans sa dernière année de contrat à Paris.