Boudache signe à l'OL, son attitude écoeure Nice

"A Marseille il existe aussi les barbecue dans un coffre de voiture " ... et tu vas faire quoi ?
déchanté
Il va vite déxhanté
C'est surtout parce que les médias racontent n'importe quoi sur l'OL et Botafogo. Ares et Bidco ont surtout été trop présomptueux en pensant avoir tous les droits.
c'est le jeu ma pauvre lucette!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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🎙️ Maurice Cohen : « On a fait une très belle proposition à Kaïl Boudache, on est en discussions avec lui mais on a des limites, on ne fera pas n’importe quoi, nous sommes des gens sérieux. Pour un premier contrat professionnel la proposition qu’on a faite est exceptionnelle. Je