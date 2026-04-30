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Boudache signe à l'OL, son attitude écoeure Nice

OL30 avr. , 14:30
parCorentin Facy
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L’OL a bouclé sa première recrue du mercato avec la signature de Kaïl Boudache, jeune ailier de 19 ans évoluant à l’OGC Nice. Un deal qui a énormément de mal à passer sur la Côte d’Azur.
Très malin l’été dernier avec de jolis coups sans se ruiner, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de changer sa politique de recrutement même en cas de qualification en Ligue des Champions. Matthieu Louis-Jean a déjà bouclé une jolie signature avec l’arrivée l’été prochain de Kaïl Boudache. L’ailier de 19 ans évoluant à l’OGC Nice va signer son premier contrat professionnel en faveur des Gones. Une belle prise, le natif d’Alès ayant déjà disputé 11 matchs (1 but) en Ligue 1 cette saison.
Du côté du Gym en revanche, perdre l’un des joueurs les plus talentueux du centre de formation est un vrai coup dur. Dans son édition du jour, le quotidien Nice Matin révèle que les dirigeants azuréens n’avaient pas été mis au courant que Kaïl Boudache avait passé sa visite médicale avec l’Olympique Lyonnais ces derniers jours. Le média explique que l’entourage du joueur temporisait depuis plusieurs semaines avant de potentiellement accepter l’offre de contrat professionnel soumise par le Gym.

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Les représentants de Kaïl Boudache confiaient notamment à la direction niçoise qu’ils avaient besoin de temps pour « y voir plus clair sur le projet niçois ». Finalement, c’est à l’Olympique Lyonnais que le joueur a pris la décision de signer. A Nice, on regrette cette issue notamment en raison des exigences financières importantes du joueur et de son entourage, qui réclamaient une belle prime à la signature pour s’engager avec les Aiglons.
Un dossier qui risque donc de rester au travers de la gorge du directeur sportif Florian Maurice, qui quittera de toute façon son poste à l’issue de la saison. Il sera remplacé par Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif du Stade Brestois, lequel fera en sorte que ce genre de dossier ne se répète plus à l’OGC Nice, où la valorisation des jeunes formés au club est devenu une priorité depuis la baisse des moyens financiers à la disposition du club décidée par Ineos.
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C'est surtout parce que les médias racontent n'importe quoi sur l'OL et Botafogo. Ares et Bidco ont surtout été trop présomptueux en pensant avoir tous les droits.

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c'est le jeu ma pauvre lucette!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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