Lorient lance son mercato avec un joueur du PSG

Le jeune latéral gauche du PSG Yanis Bastaraud pourrait quitter la capitale pour signer dans un autre club de Ligue 1 cet été. Lorient est très intéressé par le natif de Lagny-sur-Marne.

Le centre de formation du Paris Saint-Germain regorge de talents et ces dernières années, Luis Enrique n’a pas hésité à piocher dedans pour agrémenter son effectif professionnel. Warren Zaïre-Emery bien sûr mais aussi Quentin Ndjantou ou encore Senny Mayulu se sont imposés comme de vraies solutions dans la rotation de l’effectif aux yeux de l’entraîneur espagnol. Il n’y a en revanche pas de place pour tout le monde au sein d’une équipe aussi compétitive que Paris. Le jeune Yanis Bastaraud en a bien conscience et son avenir va s’écrire loin du club Bleu et Rouge selon Le Parisien.

Sous contrat stagiaire avec le PSG jusqu’en juin 2027, il sort d’un essai au FC Lorient pendant quelques jours. Le quotidien régional explique que le défenseur de 18 ans, assez peu utilisé cette saison avec les Espoirs du PSG, est ouvert à un départ et a profité de l’autorisation de son club pour passer un test au FC Lorient. A ce stade, « rien ne garantit » une signature chez les Merlus pour Yanis Bastaraud, mais les choses sont plutôt bien embarquées. Que ce soit à Lorient ou ailleurs, son départ est quoi qu’il arrive acté.

Départ du PSG acté, Lorient en pole

Le Paris Saint-Germain n’a d’ailleurs pas l’intention de lui mettre des bâtons dans les roues. En effet, un accord verbal existe entre le jeune latéral gauche français et la direction du club pour faciliter son départ à la fin de la saison, « à condition que le joueur trouve un projet lui permettant de s’épanouir ». Nul doute qu’en cas de départ dans un club de Ligue 1, le Paris Saint-Germain veillera à inclure un pourcentage à la revente, comme cela a été le cas avec d’autres joueurs par le passé. Histoire de récupérer un joli chèque à horizon deux ou trois ans en cas de transfert vers l’étranger par exemple.