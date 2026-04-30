Le salaire de la mère de Kylian Mbappé choque l’Espagne

La presse espagnole fait d’étonnantes révélations sur le salaire de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui toucherait plus que certains joueurs du Real Madrid tels que Brahim Diaz ou Arda Güler par exemple.

Il y a deux ans, Florentino Pérez concrétisait l’un de ses rêves en faisant enfin signer Kylian Mbappé au Real Madrid. Le bilan de l’ancien buteur du Paris Saint-Germain n’est toutefois pas fameux après 24 mois. Avec lui, le Real Madrid n’a gagné aucun titre majeur, ratant la Liga et la Ligue des Champions en 2024-2025 et en 2025-2026. Un échec auquel Kylian Mbappé espère mettre fin la saison prochaine avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

Le Français aura la pression, lui qui dispose d’un salaire très imposant au Real Madrid avec une estimation comprise entre 30 et 35 millions d’euros par an selon AS. Dans son édition du jour, le quotidien espagnol s’est par ailleurs intéressé au montant que reverse le capitaine de l’équipe de France à sa mère Fayza Lamari. Selon les informations relayées par Xavi Espinosa, la maman de Kylian Mbappé perçoit 4,5 millions d’euros par an de la part de son fils afin de représenter les intérêts du joueur et de gérer sa fondation qui vient en aide à des dizaines d’enfants.

Fayza Lamari mieux payée que Brahim Diaz

AS précise d’ailleurs qu’une grande partie de cet argent est directement reversée à l’association du joueur. En revanche, un tel salaire pour la mère de Kylian Mbappé interroge le média espagnol, qui souligne que Fayza Lamari est mieux rémunérées que certaines stars du Real Madrid. « Ce montant dépasse les salaires d'Asensio, Mastantuono, Gonzalo, Lunin, Fran García, Guler ou Brahim » conclut nos confrères espagnols, un peu interloqués d’écrire une telle folie.

En France, l’information n’étonnera pas tant que ça puisque dans une interview réalisée pour France 2 il y a quelques années, Fayza Lamari avait révélé sans langue de bois les dessous des négociations qu’elle avait mené avec son propre fils. Elle confiait notamment avoir exigé 30% du salaire de Kylian Mbappé pour le représenter et « lui apporter de la valeur ».