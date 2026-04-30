L’OM à la lutte avec l’OL pour récupérer Luis Henrique

Bien vendu à l’Inter Milan l’été dernier, Luis Henrique pourrait faire son retour à l’Olympique de Marseille un an plus tard. Le club phocéen va tenter de récupérer l’ailier brésilien également convoité par d’autres équipes de Ligue 1.

L’Inter Milan regrette son investissement sur Luis Henrique (24 ans). L’été dernier, le géant italien avait misé près de 23 millions d’euros sur le transfert du Brésilien. L’Olympique de Marseille avait évidemment accepté l’offre sans broncher. Critiqué pour ses performances, l’ailier polyvalent n’était pas retenu et personne ne s’attendait à voir un grand d’Europe débarquer avec une telle proposition.

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Manifestement, les Nerazzurri avaient mal jauger le niveau de l’ancien Marseillais qui ne répond pas aux attentes durant sa première saison en Italie. Peu utilisé pour ses débuts, Luis Henrique avait ensuite profité de la longue absence de son concurrent Denzel Dumfriles pour jouer régulièrement. Mais son rendement n’a jamais vraiment convaincu. Le voilà de nouveau annoncé sur le départ. Et comme l’été dernier, sa cote de popularité risque d’en surprendre plus d’un. Luis Henrique n’a pas laissé que de bons souvenirs en France. Il n’empêche que trois écuries de Ligue 1 seraient prêtes à le relancer.