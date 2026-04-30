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Luis Henrique

L’OM à la lutte avec l’OL pour récupérer Luis Henrique

OM30 avr. , 15:30
parEric Bethsy
4
Bien vendu à l’Inter Milan l’été dernier, Luis Henrique pourrait faire son retour à l’Olympique de Marseille un an plus tard. Le club phocéen va tenter de récupérer l’ailier brésilien également convoité par d’autres équipes de Ligue 1.
L’Inter Milan regrette son investissement sur Luis Henrique (24 ans). L’été dernier, le géant italien avait misé près de 23 millions d’euros sur le transfert du Brésilien. L’Olympique de Marseille avait évidemment accepté l’offre sans broncher. Critiqué pour ses performances, l’ailier polyvalent n’était pas retenu et personne ne s’attendait à voir un grand d’Europe débarquer avec une telle proposition.

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Manifestement, les Nerazzurri avaient mal jauger le niveau de l’ancien Marseillais qui ne répond pas aux attentes durant sa première saison en Italie. Peu utilisé pour ses débuts, Luis Henrique avait ensuite profité de la longue absence de son concurrent Denzel Dumfriles pour jouer régulièrement. Mais son rendement n’a jamais vraiment convaincu. Le voilà de nouveau annoncé sur le départ. Et comme l’été dernier, sa cote de popularité risque d’en surprendre plus d’un. Luis Henrique n’a pas laissé que de bons souvenirs en France. Il n’empêche que trois écuries de Ligue 1 seraient prêtes à le relancer.
Selon les informations de Fanatik, l’Olympique de Marseille souhaite récupérer le joueur passé par Botafogo. Mais le club phocéen aura affaire à l’Olympique Lyonnais et à l’AS Monaco sur ce dossier. De belles portes de sortie pour le flop de l’Inter Milan qui plaît également en Angleterre. Everton, Bournemouth et Aston Villa suivent effectivement sa situation, tout comme les Turcs de Besiktas qui le considèrent comme une priorité avant le mercato estival. Le club stambouliote aimerait conclure un prêt avec option d’achat, alors que l’Inter Milan privilégie un transfert définitif à 20 millions d’euros. On voit mal l’OM, l’OL ou l’ASM s’aligner sur une telle demande.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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