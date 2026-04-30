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Mourinho grillé par Klopp, coup de folie au Real Madrid

Liga30 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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Le Real Madrid s’est lancé à la recherche de son nouvel entraîneur pour succéder à Alvaro Arbeloa. José Mourinho semblait être le grand favori, mais le Portugais pourrait finalement se faire griller par Jürgen Klopp.
Incapable de gagner la Liga ou la Ligue des Champions, Alvaro Arbeloa ne restera pas à la tête du Real Madrid en 2026-2027. L’Espagnol, qui a remplacé Xabi Alonso l’hiver dernier se savait sur un siège éjectable. Pour le remplacer, Florentino Pérez a activé de nombreuses pistes. Les noms de Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel et même de Didier Deschamps ont été évoqués dans la presse espagnole ces derniers jours. Tout devrait néanmoins se jouer entre José Mourinho, grand favori depuis quelques heures… et Jürgen Klopp.
Tandis que le « Special One » est bouillant à l’idée de quitter Benfica pour revenir à Madrid, un revirement de situation n’est pas à exclure dans ce dossier avec la signature prestigieuse de Jürgen Klopp. Selon les informations de Josep Pedrerol, présentateur d’El Chiringuito, le Real Madrid « croit maintenant que Jürgen Klopp acceptera l’offre pour devenir le nouvel entraîneur du club ». Une très grosse surprise alors que l’Allemand, qui a quitté Liverpool il y a deux ans, occupe le poste de conseiller stratégie de Red Bull.
L'adrénaline de la compétition et du banc manque visiblement trop à l’ex-manager des Reds, prêt à reprendre du service dans un club où tout est à bâtir après deux saisons blanches. En confiant les rênes de l’équipe à un entraîneur charismatique et exigeant tel que Jürgen Klopp, Florentino Pérez accepte surtout de perdre de son autorité et de son influence puisque le probable futur entraîneur du Real Madrid, s’il s’agit bien de l’Allemand, aura les pleins pouvoirs sur le domaine sportif.

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Du côté des Socios du club merengue, nul doute que l’arrivée de Jürgen Klopp fera l’unanimité, ce qui n’était pas le cas avec José Mourinho. Car si le Portugais a son fan-club au Santiago Bernabeu, il divise néanmoins. Ce qui ne sera de toute évidence pas le cas d’un Jürgen Klopp ultra-apprécié et immensément respecté à travers l’Europe du football après ses accomplissements colossaux avec Liverpool.
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