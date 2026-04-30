L’OL booste ses ventes, le Groupama Stadium va rugir

L’Olympique Lyonnais a multiplié les offres ces derniers jours afin de remplir le Groupama Stadium pour la réception du Stade Rennais dimanche soir… et ça marche, pour le plus grand bonheur du club rhodanien.

Troisième de Ligue 1 à 3 journées de la fin du championnat, l’Olympique Lyonnais joue une partie de sa saison ce dimanche soir à 20h45 à l’occasion de la réception du Stade Rennais. Une affiche cruciale dans la course à l’Europe face à l’actuel 5e du championnat, pour laquelle le Groupama Stadium a peiné à se remplir. La politique tarifaire de l’OL a été critiquée sur les réseaux sociaux ce week-end, ce qui a obligé le club de la capitale des Gaules à réagir. En mettant 4.000 places en vente à moins de 16 euros tout d’abord, puis en proposant un pack incluant OL-Arsenal en Ligue des Champions féminine et OL-Rennes en Ligue 1 pour seulement 20 euros.

Une politique agressive avec des prix très faibles dans le but de remplir le stade… qui fonctionne, si l’on se fie aux informations du Progrès. « Mercredi, 42 000 billets avaient été vendus, et si au moins la moitié des abonnés répond au rendez-vous, alors la barre des 55 000 spectateurs sera franchie » écrit le quotidien régional dans son édition du jour. Une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui espère encore un guichets fermés.

« Il faut considérer que c’est aussi un week-end du 1er mai » souffle néanmoins un membre du club, avançant cet argument pour justifier le fait que l’OL ne parviendra peut-être pas à vendre toutes les places malgré les nombreuses offres promotionnelles réalisées ces derniers jours. Quoi qu’il en soit, Corentin Tolisso et ses partenaires pourront compter sur un Groupama Stadium bien rempli et prêt à rugir afin de pousser l’OL vers une victoire qui assurerait presque le club rhodanien d’une place dans le top 4 de la Ligue 1. Et par conséquent d’une qualification, au minimum, pour les barrages de la Ligue des Champions à disputer cet été. Un objectif que Lyon ne pensait pas être en mesure d’atteindre il y a un an, lorsque le club était relégué en Ligue 2 par la DNCG afin de finalement être sauvé de l’enfer par la nouvelle présidente Michele Kang.