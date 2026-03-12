PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté

En discussions avec plusieurs de ses joueurs, le Paris Saint-Germain devrait parvenir à un accord sur la plupart des dossiers concernés. En revanche, ça se complique de plus en plus avec le jeune Senny Mayulu.

Comme l'année dernière, le club de la capitale a prévu de regrouper les officialisations de plusieurs prolongations. On sait par exemple que la direction s'est entendue avec le défenseur central Willian Pacho. Quant à la suite, Dominique Sévérac annonce aussi un accord avec Fabian Ruiz ainsi qu'un deal « en très bonne voie » pour Bradley Barcola qui fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ.

« La prolongation de Barcola n'a jamais été remise en cause, elle suit son cours et elle va aboutir, a annoncé le journaliste dans un échange avec les internautes du Parisien. Il fait pleinement partie du projet. » Egalement sollicité par le Paris Saint-Germain, le jeune Senny Mayulu (19 ans) a aussi les faveurs des décideurs. Mais de son côté, le milieu polyvalent a refusé toutes les offres transmises par ses dirigeants. Dominique Sévérac s’attend donc à un départ du titi sous contrat jusqu’en 2027.

« Les négociations, c'est une question de timing et d'agenda, a expliqué le journaliste. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c'est une question d'argent une revalorisation. C'est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit. S'il est d'accord, il prolonge. Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n'apprécie pas qu'il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint. » Pour le moment, le Bleuet n’a pas disparu des rotations de Luis Enrique.