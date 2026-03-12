ICONSPORT_279591_0117
Mayulu PSG

PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté

PSG12 mars , 20:00
parEric Bethsy
1
En discussions avec plusieurs de ses joueurs, le Paris Saint-Germain devrait parvenir à un accord sur la plupart des dossiers concernés. En revanche, ça se complique de plus en plus avec le jeune Senny Mayulu.
Le Paris Saint-Germain prépare des annonces. Comme l’année dernière, le club de la capitale a prévu de regrouper les officialisations de plusieurs prolongations. On sait par exemple que la direction s’est entendue avec le défenseur central Willian Pacho. Quant à la suite, Dominique Sévérac annonce aussi un accord avec Fabian Ruiz ainsi qu’un deal « en très bonne voie » pour Bradley Barcola qui fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ.
« La prolongation de Barcola n'a jamais été remise en cause, elle suit son cours et elle va aboutir, a annoncé le journaliste dans un échange avec les internautes du Parisien. Il fait pleinement partie du projet. » Egalement sollicité par le Paris Saint-Germain, le jeune Senny Mayulu (19 ans) a aussi les faveurs des décideurs. Mais de son côté, le milieu polyvalent a refusé toutes les offres transmises par ses dirigeants. Dominique Sévérac s’attend donc à un départ du titi sous contrat jusqu’en 2027.

Lire aussi

PSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler MayuluPSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler Mayulu
« Les négociations, c'est une question de timing et d'agenda, a expliqué le journaliste. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c'est une question d'argent une revalorisation. C'est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit. S'il est d'accord, il prolonge. Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n'apprécie pas qu'il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint. » Pour le moment, le Bleuet n’a pas disparu des rotations de Luis Enrique.
1
Derniers commentaires

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

J'ai jamais été fan d'Abner en ailier gauche, en general il se passe rien à gauche, et à droite ça croque.. Allez on y croit quand même 🤞 ça empêche pas l'OL de faire des matchs assez sérieux, et sinon bin les entrées de Himbert et Hamdani vont encore faire du bien en fin de match.. Être solide, être clinique devant (Allez Endrick ou Yaremchuk), et ça peut passer pour ce match aller

PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM

oui c'est trop drole c'est un spectacle de clowns

PSG : La violente réponse de Kvaratskhelia à Luis Enrique

Oui il a été l’acteur majeur de ce match étant sans doute le seul capable de réaliser de telles actions.Ça ne peut pas marcher à chaque fois malheureusement mais quand ça marche….Il reste de toute façon un joueur hors norme.

PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Ce qui n'est pas normal c'est que l'arbitre ne mette pas un carton rouge.Les instances doivent palier à ce fait et le suspendre pour le retour

Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City

Dembelé va prolonger.il est tres bien à Paris et le PSG trouvera un accord

