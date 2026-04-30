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Senny Mayulu

PSG : Un spécialiste annonce un mercato low-cost à Paris

PSG30 avr. , 13:00
parEric Bethsy
3
Demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut conserver son titre cette saison. Les Parisiens pourraient même remporter plusieurs trophées consécutifs sans pour autant réaliser un gros mercato l'été prochain.
Senny Mayulu a bien failli récidiver. Buteur en finale de la Ligue des Champions la saison dernière, le milieu du Paris Saint-Germain a touché la barre après son entrée lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich (5-4) mardi. Le titi a ainsi justifié la confiance de son entraîneur Luis Enrique, et peut-être celle de la direction. Car à un an de la fin de son contrat, et compte tenu du blocage annoncé dans les discussions pour sa prolongation, Senny Mayulu aurait pu terminer la saison au placard. Ce n’est pas la décision de ses supérieurs et le rebondissement révélé par Dominique Sévérac y est peut-être pour quelque chose.
« Pour Mayulu, les positions se sont réchauffées et ça va mieux, a dévoilé le journaliste du quotidien Le Parisien dans un échange avec des lecteurs. Je le vois prolonger même si je n'ai pas d'infos particulières dans ce dossier à cet instant. » Bien parti pour rempiler, le milieu de 19 ans fait partie des plans du Paris Saint-Germain. L’idée reste de compléter l’effectif restreint avec des jeunes. Une stratégie validée par Dominique Sévérac, persuadé que le champion d’Europe peut monopoliser le trophée.

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« Pour l'été, Paris va chercher un défenseur central et des remplaçants aux remplaçants. Par exemple, si Lucas Chevalier ou Kang-in Lee veulent partir, Paris les remplacera par un gardien et un milieu polyvalent. On parle plus d'un lifting que d'une refonte, a précisé le spécialiste du club francilien. Cette équipe, compte tenu de sa jeunesse, a encore trois belles années devant elle. Je pense qu'elle peut gagner la Ligue des Champions en 2027, en 2028, en 2029, avec très peu de retouches. » Pour le moment, le Paris Saint-Germain va déjà tenter de garder son avantage lors du match retour à Munich mercredi.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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