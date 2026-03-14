psg quand joao neves devient joyau neves iconsport 268468 0026 398120

Le Real contacte une star du PSG, ce n'est pas Vitinha

PSG14 mars , 12:20
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG sait que l’été prochain sera chaud sur le marché des transferts. Le club de la capitale devra notamment se méfier de certains clubs européens, désireux de recruter des pépites franciliennes.
Le Paris Saint-Germain espère vivre une fin de saison en trombe. Les champions de France peuvent encore viser la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le collectif de Luis Enrique reste plus que jamais concentré sur ses objectifs. Ensuite, l’été prochain sera l’occasion de faire le point et de définir une stratégie pour le marché des transferts. Si des arrivées notables sont attendues par l’entraîneur espagnol, il faudra également se montrer vigilant face à certains clubs européens, comme le Real Madrid, qui lorgne sur… João Neves.

Le Real Madrid adore Joao Neves mais... 

Selon les informations de Fichajes, le milieu de terrain portugais est devenu la nouvelle priorité du board merengue. Ce dernier a abandonné l’idée de recruter Vitinha, mais souhaite tout de même s’offrir un talent du PSG. Toujours sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2029, João Neves est considéré comme intransférable par les Franciliens. Il constitue l’un des piliers du dispositif de Luis Enrique, qui ne souhaite pas s’en séparer. L’ancien joueur du Benfica s’épanouit également chez les champions de France. Le Real Madrid entend utiliser son poids pour convaincre le Lusitanien de 21 ans de rejoindre la Casa Blanca. Une offensive majeure est prévue l’été prochain, alors que João Neves est estimé à plus de 110 millions d’euros.

Lire aussi

Le PSG en vacances, un scandale pour rienLe PSG en vacances, un scandale pour rien
Le Real Madrid a d’autres idées en tête, mais après Vitinha, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu souhaitent tenter leur chance pour une autre pépite du PSG. Et si ce transfert ne se concrétise pas cet été, on pense en Espagne que João Neves pourrait devenir une cible privilégiée dans les prochaines années. Paris devra donc se montrer vigilant face à la menace madrilène, même si le club de la capitale dispose des épaules pour résister à n’importe quelle équipe sur le marché des transferts.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361888_0036
Ligue 2

La Ligue 2 sans commentateurs, pagaille à BeInSports

Nasser Al-Khelaifi - PSG
PSG

Le PSG va jouer un match à 105 millions d'euros

Matmut Atlantique ICONSPORT_188130_0002
Bordeaux

Bordeaux lâche officiellement un groupe de supporters

Bouaddi ICONSPORT_339132_0141
Equipe de France

EdF : Adieu la France, Bouaddi choisit le Maroc

Fil Info

14 mars , 15:00
La Ligue 2 sans commentateurs, pagaille à BeInSports
14 mars , 14:30
Le PSG va jouer un match à 105 millions d'euros
14 mars , 14:08
Bordeaux lâche officiellement un groupe de supporters
14 mars , 14:00
EdF : Adieu la France, Bouaddi choisit le Maroc
14 mars , 13:40
60 points de pénalité, Manchester City ne fera pas appel
14 mars , 13:20
OL : Saison quasiment finie pour Rémi Himbert
14 mars , 13:00
OM : Ces trois joueurs doivent être virés en fin de saison
14 mars , 12:40
OL : Endrick et Madrid, une rencontre secrète à Vigo

Derniers commentaires

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Honte de rien ces lyonnais alors qu'ils sont en L1 uniquement grâce à la ligue

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Justifié ? T'arrives à le dire sans rougir ?!

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Sinon tranquille le racisme décompléxé F01 ??!!!

OL : La star de Canal+ dément être supporter de Lyon

ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Depuis quand l'intention est jugée ? De mémoire chez nous même collée on nous sanctionne

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading