Le Real contacte une star du PSG, ce n'est pas Vitinha

Le PSG sait que l’été prochain sera chaud sur le marché des transferts. Le club de la capitale devra notamment se méfier de certains clubs européens, désireux de recruter des pépites franciliennes.

Le Paris Saint-Germain espère vivre une fin de saison en trombe. Les champions de France peuvent encore viser la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le collectif de Luis Enrique reste plus que jamais concentré sur ses objectifs. Ensuite, l’été prochain sera l’occasion de faire le point et de définir une stratégie pour le marché des transferts. Si des arrivées notables sont attendues par l’entraîneur espagnol, il faudra également se montrer vigilant face à certains clubs européens, comme le Real Madrid , qui lorgne sur… João Neves.

Le Real Madrid adore Joao Neves mais...

Selon les informations de Fichajes, le milieu de terrain portugais est devenu la nouvelle priorité du board merengue. Ce dernier a abandonné l’idée de recruter Vitinha, mais souhaite tout de même s’offrir un talent du PSG. Toujours sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2029, João Neves est considéré comme intransférable par les Franciliens. Il constitue l’un des piliers du dispositif de Luis Enrique, qui ne souhaite pas s’en séparer. L’ancien joueur du Benfica s’épanouit également chez les champions de France. Le Real Madrid entend utiliser son poids pour convaincre le Lusitanien de 21 ans de rejoindre la Casa Blanca. Une offensive majeure est prévue l’été prochain, alors que João Neves est estimé à plus de 110 millions d’euros.

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Le Real Madrid a d’autres idées en tête, mais après Vitinha, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu souhaitent tenter leur chance pour une autre pépite du PSG. Et si ce transfert ne se concrétise pas cet été, on pense en Espagne que João Neves pourrait devenir une cible privilégiée dans les prochaines années. Paris devra donc se montrer vigilant face à la menace madrilène, même si le club de la capitale dispose des épaules pour résister à n’importe quelle équipe sur le marché des transferts.