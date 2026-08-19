PSG : Manu Koné, la dernière folie du mercato parisien

😂 ah t en es encore là Serge. D’accord Serge, merci pour tout Serge, tu m excuseras serge
@Joga C'est quoi les "bonnes" questions selon toi? Skriniar ne devait il pas prendre un rouge hier? bon courage pour défendre cela ^^
130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs
Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^
Oui d accord Raymond tu es formidable, merci pour tout
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🚨🚨𝗠𝗔𝗡𝗨 𝗞𝗢𝗡𝗘 🇫🇷 𝗥Ê𝗩𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! 🤩❤️💙 Cependant, le club ne s’est jamais activé sur ce dossier. ❌ (@Djaameel_)