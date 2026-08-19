PSG : Manu Koné, la dernière folie du mercato parisien

Grâce à une saison dernière intéressante ponctuée par un Mondial remarqué, Manu Koné fait l'objet d'une convoitise accrue de la part de Manchester United. Toutefois, l'international français est prêt à refuser toutes les offres… sauf du PSG.

L'AS Roma traverse un mercato particulièrement agité. Après avoir tenté, en vain, de recruter Mason Greenwood, le club de la Louve est, toujours dans le sens des arrivées, proche de conclure le transfert de Malick Fofana en provenance de l'Olympique Lyonnais contre environ 35 millions d'euros. Côté départs, les Romains sont également à l'œuvre, puisque Manu Koné fait l'objet de nombreuses convoitises, alors que son prix a été fixé à 50 millions d'euros. Évoqué du côté de Manchester United, qui est prêt à mettre le paquet pour le recruter, le natif de Colombes n'a toutefois pas l'intention d'accepter une offre pour quitter Rome cet été. Sauf si…

Manu Koné ne veut que le PSG ou la Roma

Comme l'indique TuttoMercatoWeb, la volonté de Manu Koné n'est pas nécessairement de quitter l'AS Roma. Autrement dit, l'intérêt de Manchester United le touche, mais s'il peut poursuivre son aventure italienne, il ne dira pas non. Sauf si le Paris Saint-Germain débarque. Car oui, selon le média transalpin, seule une offre du double tenant du titre en Ligue des champions pourrait faire chavirer le coeur de l'international français. Le milieu de terrain de 24 ans entretiendrait une relation particulière avec les Rouge et Bleu, ce qui leur donne logiquement une longueur d'avance sur la concurrence.

Mais pour envisager un tel transfert, encore faut-il que le PSG passe à l'action. Pour l'heure, il n'en est manifestement pas question puisque nos confrères italiens n'y font pas référence. En ce moment même, la tendance est plutôt à une prolongation de son contrat avec l'AS Roma, avec une augmentation de son salaire, alors qu'il touche aujourd'hui 2,8 millions d'euros net par saison.