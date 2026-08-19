Le PSG repère un arbitre anti-Paris en Ligue 1

Le PSG repère un arbitre anti-Paris en Ligue 1

PSG19 août , 10:30
parClaude Dautel
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C'est un effet indirect du Trophée des champions perdu par le PSG contre Lens, Jérémie Pignard, l'arbitre du match est désormais dans le collimateur du club de la capitale. Son rapport suite à l'expulsion de Nuno Mendes suscite des interrogations.
Personne ne peut discuter l'expulsion de Nuno Mendes en fin de match, dimanche soir à Lens, et d'ailleurs personne ne l'a réellement contestée du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, selon RMC, le club de la capitale a tout de même été choqué d'apprendre que dans son rapport sur ce carton rouge, Jérémie Pignard avait été particulièrement dur avec le défenseur international portugais. L'arbitre note notamment que Nuno Mendes a donné un coup de coude à Michal Skoras, le joueur polonais du RC Lens « en dehors du jeu », alors que le défenseur était en pleine course sur une action. Du côté du PSG, qui craint une suspension salée pour son défenseur, on se dit très étonné de ce rapport de l'arbitre, lequel a en plus un vrai contentieux avec les champions d'Europe.

Chevalier taclé comme un boucher, le PSG n'a pas oublié

En effet, c'est Jérémie Pignard qui était à la VAR du fameux match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, la saison passée, lorsque Lamine Camara avait pris un jaune suite à un tacle de boucher sur la cheville de Lucas Chevalier. Clément Turpin, qui officiait ce soir-là, avait mis un simple carton jaune au joueur monégasque suite à son geste, et du côté de la vidéo, Jérémie Pignard avait validé ce choix dans une séquence qui avait fait du bruit. « L'impact il est bas, il y a une petite torsion, mais pour moi contrôle terminé sur cette situation », avait lancé l'homme de la VAR à Clément Turpin. Quelques jours plus tard, le directeur de l'arbitrage, Antony Gautier, avait reconnu que le duo Turpin-Pignard avait eu tout faux et auraient du expulser Lamine Camara.
Jérémie Pignard a des soucis avec le PSG
Jérémie Pignard a des soucis avec le PSG
Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a aucun doute sur la probité de Jérémie Pignard, mais on se demande si ce dernier n'a pas la dent dure lorsqu'il s'agit d'officier sur un match du club de la capitale. En attendant, le PSG va devoir trouver de bons arguments pour éviter une suspension pour plusieurs matchs de Nuno Mendes, car la commission de discipline jugera les faits et uniquement les faits.
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😂 ah t en es encore là Serge. D’accord Serge, merci pour tout Serge, tu m excuseras serge

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@Joga C'est quoi les "bonnes" questions selon toi? Skriniar ne devait il pas prendre un rouge hier? bon courage pour défendre cela ^^

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130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs

OL : John Textor accusé d'avoir investi secrètement en France

Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Oui d accord Raymond tu es formidable, merci pour tout

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