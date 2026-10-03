PSG : Luis Enrique prépare le retour du siècle
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PSG : Luis Enrique prépare le retour du siècle

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parEric Bethsy
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Recruté pour 20 millions d’euros en janvier 2024, Gabriel Moscardo n’a toujours pas disputé un seul match avec le Paris Saint-Germain. Mais, le milieu prêté à l’Espanyol Barcelone garde la confiance de Luis Enrique.
Gabriel Moscardo sous le maillot du Paris Saint-Germain, ça ne sera toujours pas pour cette saison. Suite à ses prêts au Stade de Reims et à Braga, le milieu de 21 ans fait maintenant l’objet d’une troisième cession temporaire à l’Espanyol Barcelone. Le Brésilien n’a pas choisi cette destination au hasard. Dans un entretien accordé à Sport, le Parisien sous contrat jusqu’en 2028, affirme que l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller Luis Campos ont contribué à cette décision.
« En réalité, je ne parle pas beaucoup avec Luis Enrique, je parle plus avec Luis Campos, a avoué Gabriel Moscardo. C'est lui qui transmet le message à Luis Enrique. Avant de venir à l'Espanyol, Luis Enrique a dit à Luis Campos qu'il aimerait que je parte en prêt dans une équipe d'un grand championnat. Et Luis Campos m'a dit que l'idéal c'était l'Espagne. Et c'est là que Monchi est apparu avec l'opportunité de rejoindre l'Espanyol. J'ai choisi l'Espanyol parce que Luis Enrique savait que ce serait une belle opportunité, dans un pays avec un très bon football. »
Je pourrai revenir au PSG si...
- Gabriel Moscardo
« Ce que je dois faire pour que le PSG compte sur moi l'année prochaine ? Je dois être protagoniste. C'est ce que m'a dit Luis Enrique. Il m'a dit que je devais être protagoniste et disputer plus de matchs, être titulaire et accumuler du temps de jeu. Si tout cela se concrétise, et que j’inscris aussi des buts, je pense que je pourrai revenir au PSG de même qu'en sélection brésilienne. Je dois me concentrer là-dessus, sur le fait d’être titulaire et de marquer des buts, c’est ce que je dois faire », a expliqué l’ancien talent du Corinthians, seulement titularisé deux fois cette saison en Liga.
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dembelé est dans le dur en ce debut de saison .Il est un peu emprunté et maladroit mais il defend beaucoup en premier rideau .Ce travail ingrat permet d'empecher les bonnes relances .Que dire aussi de Cherki alors?

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Donnamrumma donne sa préférence au fantôme du match ? 😆🤣

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