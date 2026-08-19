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PSG : Zion Suzuki signe à Aston Villa

Mercato19 août , 10:54
parClaude Dautel
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Tout proche de s'engager avec le PSG, Zion Suzuki a finalement signé ce mercredi avec Aston Villa. Le gardien de but international japonais ne sera pas non plus prêté à la Juventus.
Cinq jours après l'annonce de la fin des négociations entre le Paris Saint-Germain et le gardien de but de Parme, les rumeurs qui circulaient depuis samedi se confirment. A savoir que les agents de Zion Suzuki ont préféré que ce dernier signe à Aston Villa, histoire de prendre une plus grosse commission dans cette opération. Le club entraîné par Unai Emery a en effet officialisé ce mercredi la signature du portier nippon, qui va remplacer Dibu Martinez dans les buts d'Aston Villa. La Juventus, qui espérait se faire prêter Zion Suzuki par le PSG, doit également se tourner vers une autre piste.
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