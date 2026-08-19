PSG : Zion Suzuki signe à Aston Villa

130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs
Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^
Oui d accord Raymond tu es formidable, merci pour tout
Quelle horreur, il va plomber les Pansbagnats toute la saison… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Tu travailles à Liverpool ?
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Zion has arrived 🤩 Aston Villa is delighted to announce the signing of Zion Suzuki from Parma.