PSG : Luis Enrique veut « le meilleur attaquant du Real Madrid »

Le PSG cherche l'attaquant parfait pour l'été prochain, capable d'être efficace et de rentrer dans le moule de Luis Enrique. Il l'a trouvé au Real Madrid.

Après la démonstration réalisée contre l’Olympique de Marseille, l’attaque du PSG fait de nouveau peur. Néanmoins, un renouvellement ou un apport offensif supplémentaire sont désormais envisagés pour l’été prochain, le mercato minimaliste de 2025 ayant quand même posé de sérieux problèmes d’effectif. Les noms vont forcément défiler en ce qui concerne les possibles recrues du PSG, mais il y a un joueur qui fait clairement saliver Luis Enrique.

Luis Enrique amoureux de Rodrygo

Il s’agit de Rodrygo Goes, qui a du mal à s’imposer au Real Madrid dans l’ombre de Kylian Mbappé. Actuellement blessé, le Brésilien peine à être un titulaire, alors qu’il avait ce statut il y a seulement un an de cela. A chaque match ou presque, il rentre pour un quart d’heure, et a forcément du mal à briller. Avec trois buts en 26 matchs, l’ancien de Santos va regarder ailleurs l’été prochain.

Cela tombe bien, Luis Enrique est amoureux de son talent et de ses qualités. C’est le média madrilène Defensa Central qui le révèle, et assure même que l’entraineur du PSG fait de lui le joueur le plus talentueux du Real Madrid. « C’est le meilleur des attaquants s’ils lui font confiance car c’est le plus complet », aurait lancé le technicien espagnol à son entourage.

Des propos à prendre avec précaution, mais qui vont certainement trouver un écho chez Rodrygo, où on estime justement que les différents entraineurs du Real Madrid ne lui font pas confiance. Il y a deux ans, avec 17 buts en 51 matchs dont de nombreux précieux en Ligue des Champions face à Manchester City notamment, le Brésilien avait éclaboussé par son talent et ses qualités de finisseur. A l’heure où le PSG se plaint parfois de manquer de précision dans le dernier geste, la venue de Rodrygo aurait en tout cas du sens à Paris.