PSG : « Ils se trompent lourdement », Nasser Al-Khelaïfi sort du silence

@douglasàlafraise La ou je veux en venir, ça fait pareil qu'Endrkick hein... Ya faute du nantais et l'obstruction aurait du être siffler si tu veux aller par là. D'ailleurs, je l'ai marqué dimanche soir sur votre fil. Mais lui, c''est le pire supporteur parisien, il critique, chiale, sur ts les articles mm pendant vos matchs c'est dire... Il casse les coui** à tout le monde. Vraiment dommage qu'on ne puisse bloquer...
On était 11eme... normal qu'il fût viré... le courant ne passait plus non plus.. la quon vire de zerbi alors quon est 4eme et encore en lice pour le podium + coupe cest pas normal
Voir plus haut… 😤🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Foutez-le à la mer ce bandit … et accrochez-lui son Evo autour du cou … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Qu’il montre juste un peu de résultats et de style , comme chez les Cheuteumis et il aura un super poste 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Florentino Pérez pierde definitivamente la batalla de la SUPERLIGA. Ceferin y Al Khelaifi le ganan el pulso y le hacen doblar la rodilla. A partir de ahora, veremos, oiremos y leeremos el relato de la “prensa mamadora “ que nos venderán que ha ganado Florentino….al tiempo.