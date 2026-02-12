PSG : « Ils se trompent lourdement », Nasser Al-Khelaïfi sort du silence

Victoire par KO de la part de l'UEFA, qui a vu le Real Madrid être le dernier club à renoncer à la Super Ligue, projet qu'il avait initié. Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour évoquer cette décision.

Plutôt discret ces derniers temps, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre la parole sur un sujet qui lui tient à coeur. Patron de l’association européenne des clubs (EFC), le boss du PSG a toujours combattu la Super Ligue lancée par le Real Madrid, et qui a failli voir le jour en 2021 avant que les clubs anglais ne fassent volte-face devant la colère des fans.

Le Real Madrid a gagné, comme tout le monde...

Au début de cette saison, après une réunion au sommet avec le dirigeant qatari, le FC Barcelone avait officiellement renoncé à sa présence dans cette structure qui avait continué d’exister, menaçant à tout moment de créer sa compétition. Désormais, c’est le Real Madrid qui a abandonné après avoir trouvé un accord avec l’instance présidée par Nasser Al-Khelaïfi.

Avant le 50e congrès de l’UEFA de cette fin de semaine, le président du PSG a pris la parole dans Marca pour crier victoire, tout en se refusant d’enfoncer le Real Madrid de Florentino Pérez, qui aura été le dernier à tenter de lancer le projet de la Super Ligue.

« Je suis très fier et heureux, je tiens à remercier tout le monde et toutes les parties impliquées pour cet accord historique. Je remercie le président de l'UEFA, qui travaille quotidiennement pour le football européen, le leader le plus intelligent et le plus humble, et bien sûr Florentino Pérez, un homme élégant et très intelligent, visionnaire, qui cherche toujours à faire avancer et à améliorer les choses. Et si certains pensent qu'il a perdu aujourd'hui, ils se trompent lourdement et ne connaissent absolument rien du football. Le plus important ici est que tout le monde a gagné, personne n'a perdu, c'est le football qui a gagné, et c'est ce que nous voulions tous. Cette guerre ne menait à rien », a livré Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas hésité à féliciter le « courage » de Joan Laporta, le président du FC Barcelone, pour avoir montré l’exemple en changeant d’avis pour abandonner la SuperLigue.

Pour la presse espagnole, qui ne valide pas du tout le discours de Nasser Al-Khelaïfi, la défaite est bien terrible pour Florentino Pérez.