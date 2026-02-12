ICONSPORT_312883_0338

PSG : Trois forfaits contre Rennes

PSG12 févr. , 11:18
parCorentin Facy
Le PSG a fait un point sur l’état de ses troupes avant le déplacement à Rennes ce vendredi en Ligue 1. Un match que devraient rater Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz et Senny Mayulu selon le communiqué médical du club parisien.
« Opéré avec succès de l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou reste au repos. Fabian Ruiz poursuit ses soins. Victime d’une petite gêne au mollet gauche, Senny Mayulu restera en soins ces prochains jours » écrit le PSG sur son site internet.
