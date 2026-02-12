Le PSG menace, Benfica double le prix d'une pépite

@douglasàlafraise La ou je veux en venir, ça fait pareil qu'Endrkick hein... Ya faute du nantais et l'obstruction aurait du être siffler si tu veux aller par là. D'ailleurs, je l'ai marqué dimanche soir sur votre fil. Mais lui, c''est le pire supporteur parisien, il critique, chiale, sur ts les articles mm pendant vos matchs c'est dire... Il casse les coui** à tout le monde. Vraiment dommage qu'on ne puisse bloquer...
On était 11eme... normal qu'il fût viré... le courant ne passait plus non plus.. la quon vire de zerbi alors quon est 4eme et encore en lice pour le podium + coupe cest pas normal
Voir plus haut… 😤🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Foutez-le à la mer ce bandit … et accrochez-lui son Evo autour du cou … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Qu’il montre juste un peu de résultats et de style , comme chez les Cheuteumis et il aura un super poste 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
ℹ️📣 Le PSG s'intéresse de près a Anísio Cabral, mais il est au courant des négociations pour sa prolongation, et a décidé de ne pas entreprendre de démarches concrètes pour s'attacher les services de l'attaquant. 📈 Le Benfica a élaboré un plan pour sa prolongation jusqu'en