Le PSG menace, Benfica double le prix d'une pépite

En quête de jeunes pépites pour le PSG, Luis Campos mise sur l'attaquant portugais Anisio Cabral (17 ans). Conscient de la menace parisienne, Benfica entend verrouiller au plus vite son talent maison.

A l'instar de son travail à Monaco et à Lille par le passé, Luis Campos est un expert pour dénicher les talents de demain au Paris Saint-Germain . Le Portugais scrute souvent son pays natal où il est allé chercher Joao Neves et Vitinha. Le conseiller sportif du club parisien étudie actuellement plusieurs profils dans le championnat lusitanien. Le moins connu de tous est incontestablement Anisio Cabral. Le jeune attaquant de 17 ans appartient à Benfica avec qui il vient seulement de faire ses débuts en Liga portugaise.

60 ME pour Cabral, le PSG prévenu

Cabral a disputé trois matchs de championnat en 2026 et a déjà inscrit deux buts. Il a fait forte impression, se voyant même comparé à Didier Drogba par son entraîneur José Mourinho. Avec de telles prestations, Benfica ne peut pas le lâcher au PSG aussi facilement. Les Lisboètes négocient avec le champion du monde u17 pour une prolongation de contrat. Le nouveau bail se veut plus contraignant pour les Parisiens selon le journal portugais O Jogo.

Sous contrat jusqu'en 2027, Anisio Cabral obtiendrait 4 années de contrat supplémentaires pour atteindre 2031. Sa clause libératoire serait nettement réévaluée, passant de 30 millions d'euros actuellement à 60 millions d'euros. « Un accord serait proche d’être trouvé » entre les deux parties selon O Jogo. De quoi forcer le PSG à réaliser un lourd investissement pour espérer mettre la main sur ce grand talent en devenir.