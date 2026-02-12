ICONSPORT_283183_0001

PSG : Mercato à l'abandon, Luis Campos se lâche enfin

PSG12 févr. , 13:20
parGuillaume Conte
Très discret l'été dernier, quasiment inactif cet hiver, le PSG surprend à chaque mercato. Luis Campos lâche ses vérités sur la tactique du champion d'Europe.
En dehors du coup Dro Fernandez qui est plus fait pour l’avenir que pour cette saison, le PSG n’a pas bougé d’un orteil cet hiver. Après un mercato estival déjà très prudent, Paris fait confiance à son effectif actuel et à la vision de son entraineur. Une tactique totalement validée par Luis Campos, pour qui le Paris SG n’avait pas à prendre un risque injustifié au mois de janvier, alors que les signaux sont au rouge pour un recrutement en cette période.

Luis Campos se justifie et sort les datas

Si cette politique peut surprendre jusqu’aux propres supporters parisiens, qui se demandent pourquoi un vrai finisseur n’a pas été recruté, Luis Campos donne une réponse précise et chiffrée dans un entretien à TF1. « Sur ce mercato de janvier, j'entends tous ceux qui se demandent pourquoi on ne recrute pas. Néanmoins, il y a un facteur important dont personne ne parle : les meilleurs joueurs jouent les Coupes d'Europe. Or, les nouveaux formats de Ligue des champions et Ligue Europa nous compliquent la tâche sur le marché de janvier. Si une équipe a la possibilité de passer au tour suivant, elle n'a aucune raison de se séparer de ses meilleurs éléments. Elle va les garder jusqu'à la bagarre finale pour mettre toutes les chances de son côté », a tout d’abord assuré le directeur sportif du PSG, pour qui ce nouveau format freine clairement le mercato hivernal.
Néanmoins, le PSG a déjà démontré qu’il avait les moyens de payer très cher s’il en ressentait le besoin. Mais ce serait très probablement une grave erreur selon Luis Campos, persuadé qu’il ne faut pas acheter en janvier. « Réussir à faire sortir un joueur, ça veut dire le payer beaucoup plus cher, sans garantie de réaliser une bonne affaire. Lorsqu'on recrute en janvier, les risques que l'on prend sont plus importants. (Il sort son téléphone) 28% des attaquants recrutés en janvier ne marquent pas le moindre but pour leur nouvelle équipe cette saison-là. Les datas confirment que le marché de janvier n'a rien à voir avec le mercato d'été. Les conditions sont différentes, le timing aussi. On peut faire de grandes erreurs sur ce mercato. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a la même équipe qui a tout gagné la saison passée, à la différence du gardien », a souligné Luis Campos, qui sait que le PSG a aussi fait de grandes erreurs lors de mercatos estivaux aussi.
Mais Paris a décidé d’aller au bout du raisonnement avec son effectif actuel, pour voir si un doublé en Ligue des Champions sans changer l’effectif était un objectif réalisable, ce qui serait un véritable tour de force quand certains gros clubs anglais dépensent un demi-milliard d’euros pour se renforcer.

