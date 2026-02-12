TV : La FIFA climatise la LFP

Pas de pitié de la part de la FIFA, qui prévient la Ligue de se calmer à propos des droits TV du mondial 2026 finalement attribués à BeIN Sports.

La guerre entre BeIn Sports et la LFP pour l’obtention des droits TV de la Coupe du monde aura été de très courte durée. La chaine qatarie a dépassé l’offre de celle de la Ligue de près de 50 % et a raflé la mise pour les deux prochaines Coupes du monde. Si Nicolas De Tavernost, le président de LFP Média, l’a mauvaise et dénonce le conflit d’intérêt avec la présence de Nasser Al-Khelaïfi dans tous les camps, la FIFA se défend d’avoir joué un double jeu.

Comme ses représentants l’ont confié à RMC ou L’Equipe dans un petit battage médiatique pour calmer le jeu, l’instance mondiale estime avoir simplement fait jouer la concurrence et avoir donné les droits au plus offrant. Et aussi à un partenaire de longue date très présent dans les autres régions du monde, ce qui compter forcément.

« Nasser Al-Khelaifi n’a absolument pas été impliqué, toutes les interactions se sont faites avec Yousef Al-Obaidly, comme toujours. BeIN est un partenaire et distributeur de confiance. Cette décision était purement commerciale, l’offre la plus avantageuse ayant été retenue tant financièrement que pour la diffusion de plusieurs tournois FIFA », a souligné l’instance présidée par Gianni Infantino, qui déplore cette agitation en France pour un appel d’offre qui s’est déroulé dans les règles selon elle.

La LFP a du mal à digérer, et Nicolas De Tavernost semble avoir décidé de pointer du doigt Nasser Al-Khelaïfi, qui est le seul président de club à avoir voté contre l’offre d’achat des droits de la Coupe du monde par la Ligue pour cet été. De là à y voir un lien avec les autres activités du dirigeant qatari…