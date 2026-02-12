ICONSPORT_282798_0054

TV : La FIFA climatise la LFP

TV12 févr. , 11:30
parGuillaume Conte
1
Pas de pitié de la part de la FIFA, qui prévient la Ligue de se calmer à propos des droits TV du mondial 2026 finalement attribués à BeIN Sports.
La guerre entre BeIn Sports et la LFP pour l’obtention des droits TV de la Coupe du monde aura été de très courte durée. La chaine qatarie a dépassé l’offre de celle de la Ligue de près de 50 % et a raflé la mise pour les deux prochaines Coupes du monde. Si Nicolas De Tavernost, le président de LFP Média, l’a mauvaise et dénonce le conflit d’intérêt avec la présence de Nasser Al-Khelaïfi dans tous les camps, la FIFA se défend d’avoir joué un double jeu.
Comme ses représentants l’ont confié à RMC ou L’Equipe dans un petit battage médiatique pour calmer le jeu, l’instance mondiale estime avoir simplement fait jouer la concurrence et avoir donné les droits au plus offrant. Et aussi à un partenaire de longue date très présent dans les autres régions du monde, ce qui compter forcément.
« Nasser Al-Khelaifi n’a absolument pas été impliqué, toutes les interactions se sont faites avec Yousef Al-Obaidly, comme toujours. BeIN est un partenaire et distributeur de confiance. Cette décision était purement commerciale, l’offre la plus avantageuse ayant été retenue tant financièrement que pour la diffusion de plusieurs tournois FIFA », a souligné l’instance présidée par Gianni Infantino, qui déplore cette agitation en France pour un appel d’offre qui s’est déroulé dans les règles selon elle.
La LFP a du mal à digérer, et Nicolas De Tavernost semble avoir décidé de pointer du doigt Nasser Al-Khelaïfi, qui est le seul président de club à avoir voté contre l’offre d’achat des droits de la Coupe du monde par la Ligue pour cet été. De là à y voir un lien avec les autres activités du dirigeant qatari…

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Je trouve qu'il ne fait pas preuve de simplicité dans ses explications. Si c'est la même chose dans son rôle d'entraîneur avec les joueurs. Je comprends que les joueurs de Rennes soient paumés. Avec des joueurs il faut des consignes simples et limpides.

TV : La FIFA climatise la LFP

Le Qatar et son pouvoir.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Il y a 30 ans trou du cul

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Le pire choix pour l’OM. Mais bon …

Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

Et combien de joueurs ? 156 mouvements de joueurs depuis que Longoria est là. Une véritable dinguerie.

