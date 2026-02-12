Laurent Blanc interpellé pour entraîner l'OM

L’OM cherche un entraîneur qui connaît la Ligue 1 pour succéder à Roberto De Zerbi et fait d’Habib Beye sa priorité. Il y a pourtant une autre piste à creuser avec Laurent Blanc, actuellement libre de tout contrat.

L’Olympique de Marseille s’active ces dernières heures pour trouver le successeur de Roberto De Zerbi. L’état-major olympien a défini le portrait-robot de son futur entraîneur en se fixant notamment comme critère la connaissance et l’expérience du championnat de France. Très vite, les noms de Will Still ou encore de Franck Haise ont été évoqués. C’est finalement vers Habib Beye que semble se tourner l’OM , qui fait de son ancien capitaine sa piste numéro 1.

Au milieu de ces nombreuses rumeurs, un homme semble oublié et a pourtant tout pour réussir à Marseille en cours de saison : Laurent Blanc. Libre depuis son départ d’Al-Ittihad en septembre dernier, l’ex-entraîneur de l’OL et du PSG est le choix prioritaire d’Alex De Castro, créateur de contenus suivi par plus de 200.000 followers sur YouTube.

« Il y a un coup à tenter avec un technicien français qui selon moi coche toutes les cases par rapport à la situation actuelle de l’OM et qui est libre, c’est Laurent Blanc. Pour revenir aux fondamentaux, redonner de la confiance à tout le monde et retrouver des résultats à court terme, il a vraiment le bon profil. Il connaît parfaitement la Ligue 1, il connaît l’OM puisqu’il y a joué… Déjà à l’époque, le Vélodrome avait ce côté volcanique. Il a le charisme, le palmarès pour se faire respecter et je dirais même plus, il a la pédagogie pour que certains joueurs y compris ceux avec un sale caractère reprennent du plaisir » estime le journaliste avant de poursuivre.

Laurent Blanc, la piste idéale pour l'OM ?

« Il est reconnu pour ça. Niveau style de jeu on est sur quelque chose d’équilibré. C’est quelqu’un qui a des velléités offensives, il a un schéma simple qui pourrait convenir à l’OM en ce moment. Je vais aussi citer Didier Deschamps qui lui aussi a le profil parfait pour le poste, c’est le seul coach qui a gagné la Ligue 1 à Marseille au 21e siècle mais il ne sera libre que l’été prochain » ajoute-t-il, convaincu que Laurent Blanc est une piste à creuser pour l’Olympique de Marseille, notamment si la piste Habib Beye venait à échouer. De retour en Ligue 1 avec l’OL lors de la saison 2022-2023 après une longue absence sur les bancs européens, Laurent Blanc a ensuite dirigé 46 matchs en Arabie Saoudite à Al-Ittihad, qu’il a quitté en septembre dernier. Reste à voir si l’ex-défenseur des Bleus fait partie des pistes étudiées par Medhi Benatia et Pablo Longoria.