Sensation à l’OL, il atteint la barre des 100 ME

Prêté par le Real Madrid à l’OL, Endrick brille en Ligue 1 et attise la convoitise de nombreux clubs européens, dont certains sont prêts à dépenser 100 millions d’euros pour s’offrir la star brésilienne.

« Aucune ambiguïté », le Brésilien va bien revenir au Real Madrid en juin prochain. Brillant depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais avec déjà 5 buts inscrits en l’espace de 6 matchs, Endrick affole les compteurs. Les Gones se réjouissent d’avoir mis la main sur un tel talent même si ce n’est que pour une courte période. Matthieu Louis-Jean l’a d’ailleurs confirmé au micro de RMC il y a quelques jours, il n’y a aucune chance de voir Endrick rester à l’OL à l’issue de la saison , le Brésilien va bien revenir au Real Madrid en juin prochain.

Tottenham fait sauter la banque pour Endrick

Mais pour combien de temps ? La question se pose car les performances XXL du joueur de la Seleçao en Ligue 1 attisent les convoitises de nombreux clubs européens. En Premier League notamment, où certains rêvent de s’attacher les services de l’actuel numéro 9 de l’OL. C’est le cas de Tottenham qui, selon les informations relayées par le site Planeta Real Madrid, est prêt à faire sauter la banque pour s’offrir Endrick.

Le média spécialisé affirme que les Spurs, qui devraient se séparer de Randal Kolo Muani et probablement de Mathys Tel à la fin de la saison, pourraient monter jusqu’à 100 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de vendre Endrick. Une somme colossale qui a grimpé en flèche grâce aux performances du joueur à l’Olympique Lyonnais depuis un peu plus d’un mois. Officiellement, le club de la capitale espagnole ne souhaite pas se séparer d’Endrick. Florentino Pérez affirme qu’il est le futur du Real Madrid et que le club de la Casa Blanca veut l’associer à Kylian Mbappé et à Vinicius dans un avenir proche.

Mais en cas de proposition à 100 millions d’euros, le Real sera-t-il en position de refuser une possible plus-value avec un si jeune joueur ? En Espagne, on espère que le club merengue aura les reins suffisamment solides pour refuser la potentielle offre de Tottenham. Car les Socios voient à quel point Endrick brille à Lyon et rêvent de le voir s’épanouir au Real Madrid dès la saison prochaine. Avec de telles performances en Ligue 1, Endrick est en tout cas en train de réussir son pari. Celui de se relancer brillamment après de longs mois à se morfondre sur le banc merengue.