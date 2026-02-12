L'Angleterre blinde Thomas Tuchel jusqu'en 2028

Avant même de savoir si l'Angleterre brillera à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis cet été, la sélection des Three Lions a pris la décision de prolonger le contrat de son sélectionneur Thomas Tuchel. L'officialisation est tombée ce jeudi et l'ex-entraîneur du Paris SG et de Chelsea est désormais lié à la sélection anglaise jusqu'en 2028. De quoi préparer le Mondial et l'Euro qui suivra avec sérénité pour le technicien allemand.