ASSE : Montanier sort son arme secrète pour empiler les buts

L’aventure de Philippe Montanier à l’ASSE a débuté par une courte victoire face à Montpellier le week-end dernier (1-0). Les Verts espèrent que cette embellie va se poursuivre avec leur nouvel entraîneur.

Ancien attaquant du club, Ilan figurait sur la feuille de match. Et selon les informations de Peuple Vert, cela n’a rien d’anodin puisque le Brésilien est désormais en charge de toutes les phases offensives. « Dans une période où l’ASSE cherche à retrouver de l’efficacité dans le dernier tiers, son expertise pourrait peser lourd. Ce nouveau rôle fait de lui un homme clé du staff actuel. Après avoir occupé un rôle de recruteur au sein du club, Ilan devient un maillon essentiel dans la reconstruction sportive engagée par le club. Derrière le changement d’entraîneur, cette promotion interne marque un changement de rôle pour l'ancien numéro 8 de l’ASSE » détaille le média spécialisé.

Un nouvel atout offensif pour l'ASSE

Une preuve d’intelligence de la part de Philippe Montanier, lequel souhaite exploiter au maximum toutes les ressources et les compétences déjà présentes au club. Et pour l’ex-entraîneur du RC Lens ou encore de la Real Sociedad, il était visiblement important de pouvoir s’appuyer sur un élément tel que Ilan pour étoffer son staff et lui confier la responsabilité des séquences offensives de l’équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés. Reste maintenant à voir si dans les semaines à venir, l’ASSE parviendra à marquer plus de buts avec son nouveau staff alors que l’efficacité des Verts a été critiquée avant le départ d’Eirik Horneland, limogé après la défaite contre Boulogne le 31 janvier dernier.