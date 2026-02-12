ICONSPORT_311157_0075 (1)

ASSE : Montanier sort son arme secrète pour empiler les buts

ASSE12 févr. , 13:40
parCorentin Facy
0
L’aventure de Philippe Montanier à l’ASSE a débuté par une courte victoire face à Montpellier le week-end dernier (1-0). Les Verts espèrent que cette embellie va se poursuivre avec leur nouvel entraîneur.
Quatrième de Ligue 2 après son succès face au MHSC, l’AS Saint-Etienne espère profiter de la nouvelle dynamique impulsée par Philippe Montanier pour vite se repositionner sur le podium du championnat. Un déplacement périlleux attend l’ASSE sur la pelouse de Guingamp ce week-end, un vrai test pour le club stéphanois et pour son nouvel entraîneur. A l’occasion de ce match au Roudourou, les Verts pourront compter sur un atout qui n’a pas échappé aux plus attentifs lors du match contre Montpellier la semaine dernière.
Ancien attaquant du club, Ilan figurait sur la feuille de match. Et selon les informations de Peuple Vert, cela n’a rien d’anodin puisque le Brésilien est désormais en charge de toutes les phases offensives. « Dans une période où l’ASSE cherche à retrouver de l’efficacité dans le dernier tiers, son expertise pourrait peser lourd. Ce nouveau rôle fait de lui un homme clé du staff actuel. Après avoir occupé un rôle de recruteur au sein du club, Ilan devient un maillon essentiel dans la reconstruction sportive engagée par le club. Derrière le changement d’entraîneur, cette promotion interne marque un changement de rôle pour l'ancien numéro 8 de l’ASSE » détaille le média spécialisé.

Un nouvel atout offensif pour l'ASSE

Une preuve d’intelligence de la part de Philippe Montanier, lequel souhaite exploiter au maximum toutes les ressources et les compétences déjà présentes au club. Et pour l’ex-entraîneur du RC Lens ou encore de la Real Sociedad, il était visiblement important de pouvoir s’appuyer sur un élément tel que Ilan pour étoffer son staff et lui confier la responsabilité des séquences offensives de l’équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés. Reste maintenant à voir si dans les semaines à venir, l’ASSE parviendra à marquer plus de buts avec son nouveau staff alors que l’efficacité des Verts a été critiquée avant le départ d’Eirik Horneland, limogé après la défaite contre Boulogne le 31 janvier dernier.

Lire aussi

« Je n’aurais pas dû », terrible dérapage à l'ASSE« Je n’aurais pas dû », terrible dérapage à l'ASSE
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_244000_0044
OM

L'OM gagne enfin de l'argent, McCourt fait un choix radical

ICONSPORT_309979_0061
OL

Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

ICONSPORT_283183_0001
PSG

PSG : Mercato à l'abandon, Luis Campos se lâche enfin

Fil Info

12 févr. , 14:30
L'OM gagne enfin de l'argent, McCourt fait un choix radical
12 févr. , 14:00
Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL
12 févr. , 13:20
PSG : Mercato à l'abandon, Luis Campos se lâche enfin
12 févr. , 13:00
OM : Amir Murillo a eu la peau de Roberto De Zerbi
12 févr. , 12:40
Sensation à l’OL, il atteint la barre des 100 ME
12 févr. , 12:20
PSG : Luis Enrique veut « le meilleur attaquant du Real Madrid »
12 févr. , 12:00
Laurent Blanc interpellé pour entraîner l'OM
12 févr. , 11:30
TV : La FIFA climatise la LFP

Derniers commentaires

Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

Un entraîneur de très haut niveau , il va représenter la france au plus haut niveau (je pense et j'espère).

TV : La FIFA climatise la LFP

C’est bon tkt pas besoin de le défendre on sait très bien que c’est le cancer du foot français

OL : Un flop brésilien va rapporter 5 ME

on l'a achetre plus chere que la vente dc pas de plus value

Laurent Blanc interpellé pour entraîner l'OM

Noooooooon pas lui ! Un feneant de la pire espèce !!!

Laurent Blanc interpellé pour entraîner l'OM

Tu donnes bien ton avis, alors pourquoi pas lui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading