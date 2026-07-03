PSG : Luis Enrique fait une demande surprise au mercato

PSG : Luis Enrique fait une demande surprise au mercato

PSG03 juil. , 8:00
parGuillaume Conte
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Le PSG compte bien renforcer son équipe cet été, afin de garder sa compétitivité. Cela va bouger dans toutes les lignes, y compris avec le recrutement d’un défenseur central de premier plan.
Double champion d’Europe, le PSG ne refera pas le coup de l’été dernier, où il avait très peu bougé pour se renforcer, Luis Enrique estimant que son équipe était suffisamment jeune, en forme et complète pour continuer sur sa lancée. Cette fois-ci, l’idée est de renforcer la formation parisienne avec des recrues dans toutes les lignes. Cela va forcément bouger en attaque avec le départ de Gonçalo Ramos et celui à venir de Kang-In Lee, sans même parler de Bradley Barcola.

De la place pour un titulaire en défense

Au milieu également, un nouveau venu est souhaité et le PSG travaille sur plusieurs pistes. Mais en défense centrale, alors qu’il y a du monde de disponible avec Willian Pacho, Marquinhos, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi, Luis Enrique n’est pas satisfait. L’entraineur espagnol a identifié le manque d’un joueur fort dans l’axe, et a convié Luis Campos à lui ramener un défenseur central de premier plan.

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Selon les informations de Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube, le PSG planche depuis des semaines sur ce besoin, sachant que Marquinhos est sur la pente descendante, que Zabarnyi n’a pas donné toutes les garanties, et que Beraldo semble plus à l’aise au milieu. Cela laisse de la marge pour faire venir un potentiel titulaire, et l’expert du mercato affirme ainsi que Luis Campos travaille en sous-marin sur une piste de prestige.
Est-ce que ce pourrait être William Saliba, suivi notamment par le FC Barcelone en vue de cet été, et dont le PSG est annoncé comme un possible courtisan ? Ce serait en effet un gros coup pour un défenseur central, surtout international français. Romano laisse entendre que la piste est en tout cas passée sous les radars pour le moment, et que l’accélération aura lieu après la Coupe du monde, ce qui laisse à penser qu’il s’agirait d’un joueur international. Le suspense va encore durer, mais Luis Enrique a identifié un manque, et le PSG va certainement tout faire pour offrir au « meilleur entraineur du monde » le joueur qu’il désire.
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Que les raisons soient variés montrent que dans celles-ci il peut y avoir une qui relève du seum. Troll ou pas. Après ce n'est pas la grande majorité je te l'accorde, cependant j'ai quand même bien l'impression que l'ensemble, à des degrés divers ok, aurait préféré qu'il ne vienne pas. Et par le fait, cette ensemble, a une insatisfaction qui peut aller pour certains jusqu'au seum, exprimé ou non. Après chacun ne représente que lui-même, et personne n'est représentatif de l'ensemble. Mais dire que personne n'a le seum est contestable.

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Bla... Bla... Bla...

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.

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