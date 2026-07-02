Le PSG annonce une mauvaise nouvelle à Yan Diomandé

Le PSG a trouvé un accord avec Yan Diomandé et cherche à boucler son transfert avec Leipzig. L'Ivoirien a toutefois été prévenu sur un point précis.

Eliminé de la Coupe du monde après une performance très timorée contre la Norvège, Yan Diomandé va pouvoir se concentrer sur son avenir. L’ailier ivoirien sort tout de même d’une très grosse saison avec le RB Leipzig, mais son niveau au Mondial a permis de rappeler qu’il n’était pas encore une star internationale. Et c’est tout à fait logique pour un joueur de 19 ans. Néanmoins, le fait de voir Liverpool, le Real Madrid et le PSG s’intéresser à lui a de quoi faire tourner les têtes.

Accord Diomandé-PSG, c'est réglé à ce niveau

De son côté, l’éléphant se veut clair dans sa tête, et souhaite rejoindre le PSG pour franchir un cap. Mais s’il venait à rejoindre Paris dans les prochaines semaines, il va devoir arriver avec une bonne dose d’humilité car ce n’est pas un statut de titulaire en attaque qui l’attend.

Il y a déjà un accord entre le club et le joueur, mais à l’instant le RB Leipzig veut une certaine somme que le PSG n’est pas prêt à payer, pour l’instant. En cas d’arrivée, la question du départ de Barcola va se poser », a lancé le journaliste, avant d’attaquer le futur visage de la ligne d’attaque parisienne. Journaliste pour RMC et grand suiveur du mercato , Fabrice Hawkins s’est montré limpide au sujet de la future utilisation du joueur actuellement à Leipzig. «», a lancé le journaliste, avant d’attaquer le futur visage de la ligne d’attaque parisienne.

« Les trois qui étaient titulaires en finale de la Ligue des champions ne bougeront pas, c'est quasi acté. Si je résume, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, ça ne bouge pas », a clarifié Fabrice Hawkins, qui sait que la situation pourrait être bien différente pour Bradley Barcola et même Ibrahim Mbaye qui peuvent se dire que l’horizon serait bouché pour eux à Paris.

La concurrence pourrait donc bien être terrible au PSG la saison prochaine, mais Luis Enrique ne veut pas tout chambouler non plus, et fera confiance à son trio magique en attaque. Pour Yan Diomandé, les choses ont le mérite d’être claires, il sera un joueur du banc de touche dans la capitale française.