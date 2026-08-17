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Ligue 1+ a bugué, les explications tombent enfin

TV17 août , 9:40
parClaude Dautel
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Mauvaise surprise pour plusieurs milliers d'abonnés à Ligue 1+ qui dimanche soir n'ont pas réussi à suivre le Trophée des champions entre le PSG et Lens. A priori le bug n'a visé que les abonnés à la plateforme et pas ceux qui passent par DAZN ou un autre opérateur.
Quoi de mieux que de regarder légalement un bon match de football le dimanche soir lorsque la météo est encore belle et que cela sent encore bon les vacances ? Sauf que vers 20h45, les réseaux sociaux ont commencé à s'agiter car des abonnés de la chaîne Ligue 1+, diffuseur du Trophée des champions, ne parvenaient pas à se connecter, et n'avaient pas accès aux images. Un phénomène qui n'a touché que les utilisateurs des applications de Ligue 1+ et pas ceux de DAZN par exemple. Rapidement, la chaîne de la LFP, qui diffusera 100% de la Ligue 1, a communiqué sur ce sujet : « Un problème technique indépendant de notre volonté empêche certains de nos utilisateurs d’avoir accès à Ligue 1 +. Nous faisons tous nos efforts pour le corriger dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension. »

Ligue 1+ commence mal sa saison

Un souci qui s'est éternisé au point que certains abonnés ont demandé à DAZN de les dépanner, ce diffuseur renvoyant tout le monde vers Ligue 1+. Cependant, à priori, ce bug a surtout concerné les anciens abonnés qui ne s'étaient plus logués depuis la fin de saison. Visiblement, du côté de la chaîne de la Ligue, on a une petite idée sur ce qui a abouti à ce qui est tout de même un gros fiasco à l'entame d'une année décisive pour l'avenir de Ligue 1+. Selon Ouest-France, ce sont effectivement ceux qui ne s'étaient plus connectés qui ont fait face à cet incident, les abonnés à Ligue 1+ qui avaient regardé les matchs amicaux diffusés depuis quelques semaines n'ayant eu aucun problème dimanche soir pour se loguer à leur compte pour regarder PSG-Lens.
Sachant que le championnat de Ligue 1 débute vendredi avec l'affiche OM-Strasbourg en direct du Vélodrome, et que Ligue 1+ diffuse 100% de la L1, il serait de bon ton que tout soit réglé d'ici afin que la totalité des abonnés soit satisfaite du service. Pour l'instant ce n'est pas le cas, même si la retransmission par elle-même des matchs est parfaite ou presque.

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