Le PSG et le Barça se battent pour un défenseur d’Arsenal

Taulier de l'équipe de France et d'Arsenal, William Saliba voit quelques très gros clubs européens se renseigner sur son compte.

Champion d’Angleterre et vice-champion d’Europe, Arsenal a brillé dans deux secteurs de jeu cette saison. La défense et les coups de pied arrêtés. Avec cette solidité, et malgré un jeu parfois bien terne notamment en deuxième partie de saison, les Gunners ont une base solide pour essayer de progresser la saison prochaine. A condition de garder leurs éléments forts. Si Mikel Arteta entend faire du tri dans ses joueurs offensifs et notamment ses ailiers Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, il compte sur ses défenseurs centraux William Saliba et Gabriel pour tenir le fort.

Le Barça a de l'argent, Arsenal est très gourmand

A priori, le Français et le Brésilien, tous les deux concernés par la Coupe du monde, n’ont pas vocation à partir. Mais ce n’est pas ce que pense le FC Barcelone . Selon les informations de Fichajes, William Saliba est bien dans la short-list du club catalan pour se renforcer en défense centrale. La piste menant à Alessandro Bastoni a été annulée, et Hansi Flick demande un défenseur axial de premier plan.

Le nom de l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM est ainsi sorti, pour sa qualité de relance et sa science du placement, en plus de son jeu tête assez solide. Le FC Barcelone, qui semble enfin avoir réglé ses problèmes financiers comme l’atteste l’achat d’Anthony Gordon pour 70 millions d’euros, passe à l’offensive. Mais selon le média espagnol, il n’est pas seul sur le coup et le Real Madrid comme le PSG gardent le dossier Saliba sous le coude depuis bien longtemps. Si une ouverture existe pour son transfert, alors Paris ne laissera pas passer sa chance, surtout que Marquinhos est sur la pente descendante, et Illya Zabarnyi n’a pas répondu aux attentes.

William Saliba possède encore quatre ans de contrat avec Arsenal, et les Gunners n’envisagent pas une seule seconde son transfert. Seule une offre à hauteur de 150 millions d’euros pourrait inverser la tendance. Un montant volontairement dissuasif.