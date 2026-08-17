OL : Arsenal met le feu au dossier Malick Fofana

L’OL sait que cette fin de mercato estival sera encore animée. Malick Fofana pourrait notamment partir, lui qui ne manque pas de propositions.

L’Olympique Lyonnais a beaucoup de choses à gérer en ce mois d’août. Les Gones espèrent notamment se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions, mais devront également répondre présents sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs sont encore courtisés, alors que les pensionnaires du Groupama Stadium doivent toujours vendre. Malick Fofana fait partie des éléments annoncés sur le départ, tandis que l’ OL espère récupérer un chèque de 40 millions d’euros pour laisser partir l’international belge.

Fofana sur le départ, ça se précise

L'avenir de Malick Fofana se situe actuellement entre trois équipes : l’OL, Galatasaray et l’AS Roma. Le club turc propose un salaire plus élevé au Belge que les Italiens, qui sont de leur côté disposés à payer la somme demandée par les Gones, avec des bonus. Ce qui pourrait désormais débloquer le transfert de Fofana, c’est bien... Victor Osimhen. Selon des informations rapportées ces dernières heures par Tutto Mercato Web, le Nigérian souhaite quitter Galatasaray et la perspective de rejoindre Arsenal lui plait énormément. Si l’ancien joueur de Naples venait à quitter la Turquie, son club pourrait alors passer à l’action pour Malick Fofana et ainsi tenter de boucler un accord avec l’Olympique Lyonnais.

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L’OL va désormais attendre de voir ce que fera Arsenal dans le dossier Osimhen. L’AS Roma devra, de son côté, faire vite pour éviter de se faire doubler dans ce transfert. Tout porte à croire que les Rhodaniens vont réaliser une grosse vente avec Fofana, même si son départ laisserait évidemment un énorme vide dans le secteur offensif de Paulo Fonseca. Le joueur de 21 ans était devenu un élément important du projet lyonnais et son éventuel départ obligerait forcément le club à réfléchir à son remplacement.