PSG : Une finale à Lens, ça dégoute Hakimi

Achraf Hakimi ne digère pas totalement le fait que ce Trophée des Champions face à Lens se soit disputé dans le stade de l'adversaire du PSG.

Le PSG s’est incliné dans le Trophée des Champions, ce dimanche soir contre Lens avec une défaite 1-0. Le fait que cette rencontre se soit déroulée à Lens pose quand même problème au latéral marocain, qui s’en est clairement étonné. Même s’il ne veut pas se réfugier derrière ce problème, le joueur du PSG s’étonne quand même d’avoir joué un match à l’extérieur pour une finale.

« On a tout fait pour gagner, on a eu les occasions, on a contrôlé tout le match. Après, il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Venir ici, dans un terrain qui n’est pas neutre, sans nos supporters, pour une finale, cela devrait être les mêmes conditions pour les deux équipes. Mais ce n’est pas une excuse, on a tout fait pour gagner et malheureusement on n’a gagné. On a déjà joué beaucoup de finale, et c’est sur terrain neutre avec nos supporters. Là, c’est un match de Ligue 1 sans nos supporters. Maintenant, ça a aidé Lens un peu mais ce n’est pas une excuse », a pesté Achraf Hakimi, qui sait bien que la LFP n’a pas trouvé meilleure solution qu’un tirage au sort pour savoir qui allait recevoir ce match du Trophée des Champions. Pas très sérieux à ce niveau de compétition, mais comme l’a aussi souligné Achraf Hakimi, le PSG avait les moyens sur cette rencontre de s’imposer, et n’y est pas parvenu en raison de la belle prestation du RC Lens.