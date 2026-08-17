Le PSG perd, Daniel Riolo allume trois joueurs

Dans la foulée de la défaite du PSG dans le Trophée des champions contre le RC Lens, Daniel Riolo a déjà fait part de ses inquiétudes concernant plusieurs joueurs du club de la capitale. Les oreilles ont sifflé dans le vestiaire de Luis Enrique.

Après avoir gagné la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa, le Paris Saint-Germain est tombé dimanche soir à Bollaert contre Lens . Une défaite qui n'est évidemment pas dramatique pour une équipe qui a repris l'entraînement lundi dernier et a déjà disputé deux matchs. Mais forcément, quand on a le statut de double champion d'Europe en titre, on est suivi à la loupe. Forcément, Daniel Riolo avait son mot à dire sur cette défaite parisienne et le journaliste de RMC a pointé du doigt plusieurs joueurs, dont certains sont arrivés lors de ce mercato estival.

Un trio problématique au PSG

« Cette année, on ne pourra pas se contenter d’un « pas mal » concernant Zabarnyi. Autant « j’arrive, il faut que je m’habitue », OK très bien, et puis de toute façon il n’était pas titulaire dans les grands matchs. Maintenant cette année, le PSG ne peut pas se contenter d’un joueur « pas mal », si c’est le cas, il n’a pas sa place à Paris, a lancé Daniel Riolo, avant de s’en prendre à Lucas Digne de manière plus musclée. Le projet de Lucas Digne « Je reviens au PSG parce que je vais habiter en région parisienne, je vais habiter à Paris, je demande pas d’augmentation de salaire, tout va bien. » Oui, enfin c’est mon gars, si t’es venu pour faire du shopping, visiter Paris que tu connais en plus, c’est une chose. Mais si c’est pour faire le match comme tu le fais contre Lens ou si t’es venu en préretraite, ça va pas coller non plus. »

Et comme si cela ne suffisait pas, le journaliste de RMC a également été très critique envers Maghnes Akliouche, l'un des renforts vedettes du Paris Saint-Germain lors du mercato. « Le dossier le plus important à mon sens, c’est celui d’Akliouche. Il va falloir qu’il accélère un petit peu. Je trouve que dans les transmissions, il va pas encore assez vite dans le rythme PSG. Il faut aller plus vite. Alors, on va voir de quelle façon il sera utilisé. Est-ce qu'il va être encore titulaire dès le premier match de la saison dimanche prochain contre Rennes ? Est-ce qu'il va devenir remplaçant ? Je sais pas trop, mais en tout cas lui il va falloir vraiment qu’il qu’il monte d’un cran, qu’il monte d’un cran assez vite. Même si je pense que tout le monde sera patient, au PSG et même Luis Enrique, et ne voudra pas lui mettre trop de pression. Mais c’est plus lui qui va devoir bosser pour être au diapason de ce qui se fait au club, quoi », prévient Daniel Riolo.