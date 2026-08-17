L'OM veut Kebbal, c'est déjà explosif

L'OM veut Kebbal, c'est déjà explosif

OM17 août , 8:00
parClaude Dautel
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Parmi les pistes prioritaires de l'OM d'ici la fin du mercato, il y a Ilan Kebbal, l'international algérien du Paris FC. Mais le ton monte déjà dans ce dossier qui s'annonce explosif.
Dans deux semaines exactement, le mercato d'été fermera ses portes, et pour l'instant l'OM n'a vu arriver aucun joueur pour renforcer son effectif. Mais L'Equipe le confirme ce lundi, l'Olympique de Marseille a tout de même des joueurs en tête, et pas seulement un gardien de but. En effet, nos confrères révèlent qu'Ilan Kebbal, l'ailier droit international algérien, natif de la cité phocéenne, est bien sur les tablettes de Grégory Lorenzi. Cela fait plusieurs semaines que l'on sait que l'OM suit de près le dossier du joueur du Paris Football Club, lequel a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale. Valorisé 12 millions d'euros par Transfermarkt, Ilan Kebbal n'est pas non plus insensible à l'intérêt de Marseille, et à 28 ans l'heure est peut-être venue pour lui de jouer avec l'OM. Sauf que du côté du Paris FC, qui a compris que l'Olympique de Marseille tournait autour d'Ilan Kebbal, on est déjà prêt à riposter.

L'OM et Paris prêts à se chauffer

Dans le quotidien sportif, Marco Neppe, le directeur sportif du club qui appartient à la famille Arnault, est déjà très clair concernant l'avenir immédiat d'Ilan Kebbal. « Je peux dire que les choses sont très claires concernant Ilan Kebbal, Mbow et Camara. Ils le savent, le club tient énormément à eux et ils n’ont jamais exprimé un quelconque désir de partir. Ils ne partiront pas cet. Nous avons, eux comme nous, la volonté de continuer à grandir ensemble », a prévenu l'Allemand de 40 ans, arrivé l'an dernier au Paris FC. Autrement dit, si l'Olympique de Marseille se pointe d'ici la fin du mercato à Paris pour négocier le transfert de l'international algérien, le dialogue risque de tourner court.

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Cependant, cette rigidité pourrait n'être que de façade, on sait que dans les derniers jours du mercato, les positions peuvent rapidement évoluer. Et c'est probablement ce que doivent se dire les dirigeants de l'Olympique de Marseille dans le dossier Ilan Kebbal, comme dans de nombreux autres. Car après avoir vendu encore deux ou trois joueurs, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard passeront à l'offensive sans faire des folies.
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