OM : La provocation de Milan pour Hojbjerg fait scandale

OM : La provocation de Milan pour Hojbjerg fait scandale

OM17 août , 10:00
parAlexis Rose
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Puni par sa direction pour avoir refusé un transfert à Newcastle, Pierre-Emile Hojbjerg a de grandes chances de quitter l’OM avant la fin du mercato estival. Le Milan AC attend le bon moment pour récupérer le milieu danois à bas prix, quitte à ce que ce soit la dernière seconde.
Après avoir déjà perdu Mason Greenwood, Facundo Medina, Gerónimo Rulli ou Pierre-Emerick Aubameyang durant ce mercato d’été, le club phocéen pourrait bientôt voir partir un autre titulaire. Puisque Pierre-Emile Hojbjerg est toujours sur le départ. Poussé dehors par sa direction, l'international danois aurait dû rejoindre Newcastle, qui disposait d’un accord avec l’OM sur la base d’un transfert de 15 ME. Sauf que le milieu de terrain de 30 ans a fait capoter le deal au dernier moment en refusant d’aller chez les Magpies.
Un volte-face récent qui n’a pas plu à Frank McCourt, qui se voyait bien encaisser une dizaine de millions d’euros pour renflouer les caisses. Par conséquent, Hojbjerg s’est vu retirer son brassard de capitaine avant le dernier match amical de la préparation de Marseille face à l’Atletico Madrid vendredi (1-2). Quoi qu’il en soit, ce non-transfert d’Hojbjerg compromet la suite du mercato marseillais. Ce qui pourrait bien profiter à d’autres clubs européens, comme le Milan AC.

L'OM dans l'urgence, le Milan AC veut en profiter

Désireux de recruter un milieu de terrain d’expérience, le club lombard a coché le nom d’Hojbjerg. Et le Milan pourrait bien profiter de l’urgence à l’OM pour recruter l’ancien de Tottenham en soldes dans les dernières heures du mercato. C’est en tout cas ce qu’explique Ekrem Konur. « L'AC Milan suit de près la situation de Pierre-Emile Hojbjerg. Si les tensions persistent à Marseille, Milan pourrait proposer une solution alternative. Le joueur est considéré comme une option potentielle pour les Rossoneri », détaille le journaliste spécialiste du mercato sur son compte X.
Alors que la saison de Ligue 1 va bientôt reprendre et que la fin du mercato d’été approche déjà à grands pas, l’OM va vite devoir finir de vendre ses bijoux pour enfin renforcer l’effectif de Bruno Genesio. C’est donc dans cette urgence-là que le Milan AC espère flairer la bonne affaire Hojbjerg.

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Ça m'inquiète car si c'est la même blessure qu'en Mars/avril c'est un type de blessure qui peut devenir récurrent

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Comment ? Milan POURRAIT faire une offre dans une EVENTUALITE ENVISAGEABLE ? Waouh, quelle info ! Remarque, ils se souviennent sûrement qu'ils ont eu Rabiot au rabais mais c'était pas dans les mêmes circonstances.

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