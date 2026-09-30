PSG : Luis Enrique exige la signature d'un défenseur barcelonais

PSG : Luis Enrique exige la signature d'un défenseur barcelonais

PSG30 sept. , 12:30
parClaude Dautel
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Après Fabian Ruiz et Ferran Torres, Luis Enrique souhaite faire signer un autre de ses compatriotes au Paris Saint-Germain. Le quotidien El Nacional annonce l'intérêt du PSG pour Eric Garcia, le défenseur espagnol du Barça.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a qu'une obsession en tête, c'est de renforcer encore et toujours son équipe. Luis Enrique le sait, pour remporter une troisième Ligue des champions consécutive, ce qui serait un exploit légendaire, il faut apporter quelques retouches à sa formation. Et il l'a vu, depuis le début de la saison, sa défense s'est montrée trop poreuse. Alors, pour renforcer ce secteur, le coach du PSG a déjà des noms en tête, et selon le quotidien catalan El Nacional, son, choix numéro 1 est Eric Garcia, le défenseur international du FC Barcelone. Agé de 25 ans, le champion du monde 2026 a encore quatre ans et demi de contrat avec le Barça, et Hansi Flick compte sur Garcia pour continuer à dominer d'abord la Liga et pourquoi pas l'Europe.

Le PSG prêt à mettre 70ME sur le défenseur barcelonais

Pour faire craquer les dirigeants barcelonais, et à la demande de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi serait prêt à proposer 70 millions d'euros pour arracher la signature d'Eric Garcia. Une offre énorme sachant que la valeur du défenseur espagnol est estimée à 40 millions d'euros par Transfermarkt. « Il est toutefois difficile d'imaginer que Joan Laporta et Deco seraient prêts à se passer du joueur de 25 ans , qui est intouchable pour Flick », admet Marta Garcia, journaliste pour le média catalan. Cette saison, Eric Garcia a joué six des sept matchs du FC Barcelone en Liga et très clairement l'entraîneur allemand du Barça n'acceptera pas si facilement de laisser partir un de ses cadres, surtout pour rejoindre le Paris Saint-Germain, un club rival sur la scène européenne.

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Luis Enrique, qui a déjà eu Eric Garcia sous ses ordres, risque donc de devoir trouver un plan B s'il veut un défenseur au prochain mercato d'hiver. A moins que Fabian Ruiz et Ferran Torres réussissent à convaincre ce dernier de faire le forcing pour quitter le FC Barcelone, même si à priori ce n'est pas réellement le style des deux internationaux espagnols du PSG.
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Derniers commentaires

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

et toi tu diras quoi si il ne l'est pas hein?? Moi je ne dirai rien si il est condamné c'est que la justice aura assez d'elements pour le condamner alors que toi si il n'est pas condamné tu trouveras comme d'hab une pirouette a la con !! pas vrai??

EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

ok merci Saammm pour cette analyse très intéressante. J'ai eu Zizou en ligne ce matin, il m'a dit que ton virement était parti. T'sais c'est pour les 3h d'apprentissage tactique que tu lui avais dispensé juste avant qu'il prenne les rênes du Real. Il te remercie chaudement.

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Il y a juste une chose qui me choque ! C'est que les médias Français ne parlent pas beaucoup de l'Affaire Hakimi. Même les féministes ferment leur gueule. Je me demande ce que tes potes et toi diront si Hachraf Hakimi est condamné.

McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Mais McCourt n'a pas le choix. Cette cure d'austérité est imposée par l'UEFA et la DNCG. L'OL a droit au même traitement depuis deux ans. Les actionnaires n'ont plus le droit de couvrir les déficits. Ils doivent équilibrer le budget, réduire la masse salariale. C'est un journaliste. Il devrait le savoir, quand même. Les erreurs ont été commises les années précédentes, pas cette année.

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Toi il y a 100 pourcent de chance que tu sois idiot!! Tu crois qu on te voit pas etre a charge en permanence sur Hakimi juste parce qu il joue chez les parigots hein??? Tas ouvert ta bouche pour Boateng hein?? Bein non.... ABRUTI VA

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