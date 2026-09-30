PSG : Luis Enrique exige la signature d'un défenseur barcelonais

Après Fabian Ruiz et Ferran Torres, Luis Enrique souhaite faire signer un autre de ses compatriotes au Paris Saint-Germain. Le quotidien El Nacional annonce l'intérêt du PSG pour Eric Garcia, le défenseur espagnol du Barça.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a qu'une obsession en tête, c'est de renforcer encore et toujours son équipe. Luis Enrique le sait, pour remporter une troisième Ligue des champions consécutive, ce qui serait un exploit légendaire, il faut apporter quelques retouches à sa formation. Et il l'a vu, depuis le début de la saison, sa défense s'est montrée trop poreuse. Alors, pour renforcer ce secteur, le coach du PSG a déjà des noms en tête, et selon le quotidien catalan El Nacional , son, choix numéro 1 est Eric Garcia, le défenseur international du FC Barcelone . Agé de 25 ans, le champion du monde 2026 a encore quatre ans et demi de contrat avec le Barça, et Hansi Flick compte sur Garcia pour continuer à dominer d'abord la Liga et pourquoi pas l'Europe.

Le PSG prêt à mettre 70ME sur le défenseur barcelonais

Pour faire craquer les dirigeants barcelonais, et à la demande de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi serait prêt à proposer 70 millions d'euros pour arracher la signature d'Eric Garcia. Une offre énorme sachant que la valeur du défenseur espagnol est estimée à 40 millions d'euros par Transfermarkt. « Il est toutefois difficile d'imaginer que Joan Laporta et Deco seraient prêts à se passer du joueur de 25 ans , qui est intouchable pour Flick », admet Marta Garcia, journaliste pour le média catalan. Cette saison, Eric Garcia a joué six des sept matchs du FC Barcelone en Liga et très clairement l'entraîneur allemand du Barça n'acceptera pas si facilement de laisser partir un de ses cadres, surtout pour rejoindre le Paris Saint-Germain, un club rival sur la scène européenne.