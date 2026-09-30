PSG : Il faisait ses valises, Paris déchire tout

Recrue défensive et décevante dans un premier temps, Lucas Beraldo s'est offert une seconde jeunesse au PSG avec la décision de Luis Enrique de le changer de poste. Son agent en profite pour éclaircir son avenir.

Pas de problème sans solution pour Luis Enrique, qui depuis sa prise de pouvoir au PSG, a toujours réussi à sortir un plan B pour utiliser un joueur qu’il apprécie. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé, qui se perdait au poste d’ailier, et a porté le PSG vers son premier titre européen en 2024-2025. Même chose pour Warren Zaïre-Emery, parfois plus convaincant au poste d’arrière droit qu’au coeur du jeu.

Luis Enrique a changé l'avenir de Beraldo

Et quand le besoin s’est fait sentir, Luis Enrique n’a pas hésité à lancer Lucas Beraldo, trop tendre en défense centrale, au poste de sentinelle. De quoi faire souffler Vitinha ou Joao Neves la saison passée. Et cette réussite a totalement bouleversé les plans du Brésilien, qui se voyait bien quitter le PSG avant cela. Désormais, c’est tout le contraire et son agent a confié que l’ancien de Sao Paulo était parfaitement bien installé à Paris.

Alors, quand Filipe Tancredi, l’un des représentants du joueur du PSG, se voit demander comment l’avenir se dessine pour Lucas Beraldo, il n’y a pas beaucoup de suspense. « La réponse la plus sincère possible est que Lucas est intouchable au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, le PSG n’a même pas la possibilité d’ouvrir des discussions pour Lucas, parce qu’ils le considèrent vraiment comme un joueur très important pour le projet », a livré au site Trivela l’agent de joueur, qui sait que le désormais milieu de terrain a encore un solide contrat avec le PSG, et ne voit donc aucun nuage venir à propos de son avenir.

Une sérénité qui illustre aussi celle de Beraldo, qui a pris ce nouveau poste sans sourciller, et avec un aplomb qui a séduit Luis Enrique, ravi de voir qu’une nouvelle de ses trouvailles avait fait mouche. Et c’est ainsi que le PSG s’est offert une solution de plus au coeur du jeu, même si Lucas Beraldo, avec une seule titularisation cette saison, sait qu’il reste un remplaçant si tout le monde est sur le pont à Paris.