PSG : Il faisait ses valises, Paris déchire tout

Putain il va pouvoir s’en injecter du botox le père Valdemar avec cette somme !!! 😳
Tout le monde sait que très bien que ta réflexion est uniquement basé sur ta hainte ANti PSG... tu es un malade mental !! Tout le monde voit bien que ce joueur n'a pas le niveau international !! Mais toi ton seul prisme sur ce joueur : il peut prendre la place de Dembele... Va te faire soigner comme tout le monde te le dis espèce de taré
tu connais rien au foot... merci de le démontrer encore une fois petite catin
va te faire soigner ! Tout le monde a vu un beau match... sauf une personne : le malade mentale de service tout ca car il n'a pas vu jouer sa petite starlette !! T'es définitivement un malade mental toi
y'a qu'un haineux abruti pour trouver scandaleux qu'un joueur de la meilleure équipe d'europe puisse gagner le ballon d'or.. tu vois tout le monde parle de ta santé mentale défaillante petit catin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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