McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille a brutalement décidé de stopper son investissement, obligeant l'OM à ne recruter aucun joueur cet été. Cette décision a pour effet de mettre Bruno Genesio en difficulté et Frank McCourt se retrouve désormais seul face aux critiques.

Le Vélodrome a parfois malmené Frank McCourt, mais le nom du propriétaire de l'Olympique de Marseille était souvent mêlé à celui de Pablo Longoria. Cependant, cette saison le Bostonien focalise toute la colère des tribunes. Alors que la trêve était censée ramener un peu de calme du côté de la cité phocéenne, les révélations de Forbes sur la fortune de l'homme d'affaires américain ont remis de l'huile sur le feu. On s'attend à ce que le prochain match à domicile soit donc tendu, d'autant que désormais plus personne n'hésite à dire tout le mal qu'il pense du boss de l'OM. C'est le cas de notre confrère Benjamin Courmes qui estime qu'en stoppant ses investissements à l'OM McCourt est allé beaucoup trop loin.

McCourt fait n'importe quoi

Pour le journaliste marseillais, Frank McCourt a le droit de gérer sa fortune comme bon lui semble, mais il y a tout de même un juste milieu et couper totalement les vivres d'un seul coup est honteux. « McCourt est autant responsable que les mecs qu'il a mis en place. Qu'il arrête de mettre de l'argent, ça je peux l'entendre, mais il aurait dû le faire avant et pas aussi brusquement. Tu ne coupes pas le robinet du jour au lendemain comme ça. C’est du jamais vu, un club comme Marseille qui peut pas recruter ! Il veut tuer sportivement le club en faisant ça, s'est offusqué Benjamin Courmes, qui n'est presque pas étonné. D'ailleurs, ça faisait des mois que l’on entendait cette petite musique, même Longoria le disait : « Frank McCourt, il veut plus remettre de l'argent au pot, il veut que le club s'auto-finance, etc ». Sauf qu'ils ont pas fait les bons choix pour faire ça. Moi je comprends pas cette politique de terre brûlée, où là il décide de vraiment brûler l'équipe et d'envoyer au feu Genesio et Lorenzi en leur disant: démerdez-vous. C'est hyper compliqué pour ces hommes-là de gérer ça. »

Au milieu de tout cela, circulent les rumeurs sur un possible départ de Frank McCourt, même si cela fait des années que ça dure. Mais au moment où Nantes et Bordeaux changent de propriétaires, les supporters marseillais espèrent que, pourquoi pas, Frank McCourt trouvera lui aussi un repreneur...pour peu que McCourt veuille vendre.