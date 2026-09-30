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Bordeaux vendu 1 euro, c'est officiel

Bordeaux30 sept. , 9:20
parClaude Dautel
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La nuit porte conseil, puisque ce mercredi les Girondins de Bordeaux ont officialisé le rachat du club de Gérard Lopez par Park Bench .
Les supporters bordelais vont pouvoir respirer, même si le tribunal de commerce de Bordeaux doit encore valider l'opération, l'ère Gérard Lopez est terminée depuis quelques heures. Selon Clément Carpentier, journaliste d'Ici Gironde et très bien informé sur le dossier du club au scapulaire, dans la nuit, le désormais ancien propriétaire des Girondins a signé l'acte de vente de Bordeaux au fonds d'investissement anglais Park Bench pour 1 euro. Il est vrai que pour reprendre le club, le nouveau propriétaire va devoir mettre 18 millions d'euros dans la corbeille pour rembourser différentes dettes laissées par Gérard Lopez. Selon notre confrère, Dominique Delport, qui s'était présenté un peu trop rapidement cet été comme le nouveau président des Girondins de Bordeaux, sera effectivement aux commandes du club. Dans la foulée, le club a officialisé cette vente.

Bordeaux engagé en R1

Sur le plan sportif, cette reprise par Park Bench va permettre d'entériner la participation du club au scapulaire au championnat de Régional 1. Pour cela, le nouveau propriétaire souhaite maintenir sa confiance à l'actuel entraîneur, Arnaud Cormier. Au niveau de l'effectif, les choses sont assez floues, mais à en croire Ici Gironde, le retour d'anciens joueurs, et non des moindres, se profile. « Les Girondins de Bordeaux devraient pouvoir s'appuyer sur un de leurs glorieux anciens : Benoît Trémoulinas. A 40 ans, le défenseur, champion de France en 2009 avec le club, a contacté la direction pour dire qu'il était bien prêt à relever le défi. Et tout ça, gratuitement ! Enfin, les dirigeants bordelais sont en négociations avancées avec deux ex-joueurs professionnels : l'attaquant Baptiste Guillaume et le défenseur Namaroko Diallo », précisent nos confrères.
C'est donc la fin d'un long et douloureux feuilleton qui se confirme du côté de Bordeaux où Gérard Lopez aura tout raté, y compris sa sortie. Cependant, même si le légendaire club repart de Régional 1, les supporters girondins vont enfin pouvoir parler de football et plus de business. De quoi leur redonner un peu le moral.
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la polémique a 2 balles.....

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J'obterai clairement pour la 2eme option!!

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Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Des gens plus intelligents que toi sous merde raciste et aigrie

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