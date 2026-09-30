Nantes vendu 125ME, tout le monde est sidéré

Nantes vendu 125ME, tout le monde est sidéré

FC Nantes30 sept. , 9:40
parClaude Dautel
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Alors que l'on évoquait un prix de 100 millions d'euros pour la vente du FC Nantes, Ouest-France révèle que finalement c'est pour 125ME que Waldemar Kita lâche son club. Un prix qui étonne tout le monde.
Le dossier de la cession du FC Nantes s'est subitement accéléré puisque l'on a appris mardi soir que Waldemar Kita avait signé un protocole d'accord pour la vente de son club à un consortium d’investisseurs majoritairement français mené par Paulo Tavares. Selon L'Equipe, pour s'offrir les Canaris, ces investisseurs auraient accepté de mettre 100 millions d'euros. Une somme qui semble énorme pour un club de Ligue 2. Mais à en croire le quotidien régional Ouest-France, Waldemar Kita aurait obtenu nettement plus de Paulo Tavares et ses partenaires, puisque c'est finalement pour 125 millions d'euros que l'opération devrait se faire. Et pour avancer plus rapidement, les repreneurs auraient déjà bloqué la somme de 30 millions d'euros sur un compte auprès de la DNCG. Car c'est cette instance qui aura le dernier mot. Nos confrères nantais avouent que ce prix de vente est tout de même sidérant.

Un prix de vente assez fou pour Nantes

David Phelippeau, journaliste de OF, apporte des précisions sur ce sujet. « Selon nos informations, les négociations/discussions durent depuis près de 18 mois et pourraient donc aboutir, après de multiples rebondissements inhérents à la relégation du club en Ligue 2 en fin de saison passée. Le prix d’achat du club se situe à 125 millions d’euros, bonus compris. Un montant surdimensionné pour un club pensionnaire de Ligue 2 - avec un centre d’entraînement obsolète et stade vieillissant appartenant à la mairie de Nantes - pourtant confirmé par les deux parties », précise notre confrère, qui rappelle cependant que l'affaire n'est pas définitivement bouclée.
Ce mercredi, Waldemar Kita va prévenir le Comité social et économique (CSE) du FC Nantes de cette vente, étape obligatoire avant ensuite de passer devant le gendarme financier du football français. La DNCG validera ensuite, ou pas, cette cession des Canaris à ces investisseurs menés par un Paulo Tavares dont la réputation n'est pas extraordinaire.
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Derniers commentaires

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais sinon pour votre blabla a 2 balles, je vais marier mon cousin a Marrakech a la fin du mois ! merde! une musulmane dans ma famille ! sinon j ai un vietnamien. une bresilienne un canadien et meme un serbe. j avais un belge aussi mais plus maintenant.... apres tu me croiras pas evidemment, mais c est la realité pourtant. et la famille proche. des cousins. de sang et d alliance.

EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

la polémique a 2 balles.....

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

J'obterai clairement pour la 2eme option!!

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

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