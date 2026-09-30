La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Equipe de France30 sept. , 10:00
parClaude Dautel
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Lucas Da Cunha a réussi ses débuts avec l'équipe de France et Zinedine Zidane a réussi un premier pari en allant chercher le milieu de terrain de Côme. Sa prestation suscite déjà de très gros espoirs.
A 25 ans, Lucas Da Cunha est passé sous les radars depuis le début de sa carrière, mais depuis qu'il a rejoint l'Italie, et plus précisément Côme, en 2023, le natif de Roanne s'est fait un nom. Et Zinedine Zidane n'a pas hésité puisque le successeur de Didier Deschamps a convoqué le milieu de terrain dès sa première liste et l'a titularisé lundi face à la Belgique. Un choix gagnant car Lucas Da Cunha a fait le bonheur de Zizou, mais également des supporters français, épatés par la prestation du milieu de terrain. Pour Jérôme Rothen, il est clair que le joueur du club de Serie A apporte un énorme plus aux Bleus.

Lucas Da Cunha le Vitinha français

Au micro de RMC, l'ancien joueur du PSG et de l'équipe de France a dit tout le bien qu'il pensait de Lucas Da Cunha. « Sous Didier Deschamps aussi on avait souvent le ballon, à part contre les grosses équipes, mais lundi c'était dynamique. Ce n'est pas du tout le même football. Ce milieu, avec Da Cunha, m'a conquis. Il a la bonne première passe, il te casse les lignes. C'est le Vitinha qu'on peut voir avec le PSG, un meneur bas dans les premières relances. En deux touches, il est capable de t'orienter le jeu à l'opposé parce qu'il a un superbe pied. Par moments, il a un peu forcé, mais on ne va pas s'arrêter sur deux ou trois pertes de balle. La plupart du temps, il a joué juste. Il a mis l'équipe vers l'avant. Pour faire ça, il faut avoir des joueurs intelligents dans le déplacement », s'est réjoui Jérôme Rothen.
Zinedine Zidane aura deux occasions de tester Lucas Da Cunha, puisque l'équipe de France affrontera encore l'Italie et la Belgique durant cette trêve internationale. L'occasion pour le milieu de terrain de 25 ans de montrer que s'il avait découvert les Bleus sur le tard, il était désormais là poujr longtemps.
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Derniers commentaires

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais

EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

la polémique a 2 balles.....

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

J'obterai clairement pour la 2eme option!!

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

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