La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Lucas Da Cunha a réussi ses débuts avec l'équipe de France et Zinedine Zidane a réussi un premier pari en allant chercher le milieu de terrain de Côme. Sa prestation suscite déjà de très gros espoirs.

A 25 ans, Lucas Da Cunha est passé sous les radars depuis le début de sa carrière, mais depuis qu'il a rejoint l'Italie, et plus précisément Côme, en 2023, le natif de Roanne s'est fait un nom. Et Zinedine Zidane n'a pas hésité puisque le successeur de Didier Deschamps a convoqué le milieu de terrain dès sa première liste et l'a titularisé lundi face à la Belgique. Un choix gagnant car Lucas Da Cunha a fait le bonheur de Zizou, mais également des supporters français, épatés par la prestation du milieu de terrain. Pour Jérôme Rothen, il est clair que le joueur du club de Serie A apporte un énorme plus aux Bleus.

Lucas Da Cunha le Vitinha français

Au micro de RMC, l'ancien joueur du PSG et de l'équipe de France a dit tout le bien qu'il pensait de Lucas Da Cunha. « Sous Didier Deschamps aussi on avait souvent le ballon, à part contre les grosses équipes, mais lundi c'était dynamique. Ce n'est pas du tout le même football. Ce milieu, avec Da Cunha, m'a conquis. Il a la bonne première passe, il te casse les lignes. C'est le Vitinha qu'on peut voir avec le PSG, un meneur bas dans les premières relances. En deux touches, il est capable de t'orienter le jeu à l'opposé parce qu'il a un superbe pied. Par moments, il a un peu forcé, mais on ne va pas s'arrêter sur deux ou trois pertes de balle. La plupart du temps, il a joué juste. Il a mis l'équipe vers l'avant. Pour faire ça, il faut avoir des joueurs intelligents dans le déplacement », s'est réjoui Jérôme Rothen.

Zinedine Zidane aura deux occasions de tester Lucas Da Cunha, puisque l'équipe de France affrontera encore l'Italie et la Belgique durant cette trêve internationale. L'occasion pour le milieu de terrain de 25 ans de montrer que s'il avait découvert les Bleus sur le tard, il était désormais là poujr longtemps.