EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

Alors que les Bleus vont retrouver le Stade de France à l’occasion des matchs contre l’Italie et la Belgique, aucun hommage n’est prévu pour l’ancien sélectionneur Didier Deschamps. Une décision étrange de la part de la Fédération Française de Football.

Didier Deschamps peut l’avoir mauvaise. Ravis des débuts réussis de Zinédine Zidane, de nombreux observateurs se réjouissent encore un peu plus du changement de sélectionneur. Beaucoup estiment que le nouveau coach de l’équipe de France apporte plus de fraîcheur, à la fois dans ses choix, son comportement et sa communication.

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La pilule est sans doute difficile à avaler pour le Bayonnais, d’autant que la Fédération Française de Football, pas mécontente d’assister à la hype autour de « Zizou », n’a pas jugé nécessaire d’organiser un hommage à son ancien sélectionneur double champion du monde. Un traitement choquant pour la consultante Héloïse Kane. « Si la Fédération Française de Football manque de respect à Didier Deschamps ? Oui, absolument, a répondu le chroniqueuse de La Chaîne L’Equipe. Moi je fais partie de la nouvelle génération donc mes plus beaux moments, mes plus grands moments de foot, je les ai vécus grâce à Deschamps. A un moment donné, il est important de savoir dire merci. On l'a fait, on doit le refaire. »

« En plus je pense que ça aurait été une très belle symbolique de le faire avec une forme de passation avec Zidane, a-t-elle argumenté. Donc je ne comprends pas ce choix, surtout qu'en plus, si l'on remet à plus tard, ça enlève un peu de cette émulation qu'on a post-Coupe du monde. Je ne comprends pas le choix, je trouve que c'est un manque de respect. Zidane et Deschamps s'entendent bien, il y a un vrai respect mutuel donc ça aurait été très bien de faire cette passation, un petit peu comme à l'Elysée quand on voit les deux présidents se serrer la main. » A priori, les deux anciens coéquipiers se passeront volontiers de ce moment.