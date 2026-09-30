EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

Equipe de France30 sept. , 11:30
parEric Bethsy
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Alors que les Bleus vont retrouver le Stade de France à l’occasion des matchs contre l’Italie et la Belgique, aucun hommage n’est prévu pour l’ancien sélectionneur Didier Deschamps. Une décision étrange de la part de la Fédération Française de Football.
Didier Deschamps peut l’avoir mauvaise. Ravis des débuts réussis de Zinédine Zidane, de nombreux observateurs se réjouissent encore un peu plus du changement de sélectionneur. Beaucoup estiment que le nouveau coach de l’équipe de France apporte plus de fraîcheur, à la fois dans ses choix, son comportement et sa communication.

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La pilule est sans doute difficile à avaler pour le Bayonnais, d’autant que la Fédération Française de Football, pas mécontente d’assister à la hype autour de « Zizou », n’a pas jugé nécessaire d’organiser un hommage à son ancien sélectionneur double champion du monde. Un traitement choquant pour la consultante Héloïse Kane. « Si la Fédération Française de Football manque de respect à Didier Deschamps ? Oui, absolument, a répondu le chroniqueuse de La Chaîne L’Equipe. Moi je fais partie de la nouvelle génération donc mes plus beaux moments, mes plus grands moments de foot, je les ai vécus grâce à Deschamps. A un moment donné, il est important de savoir dire merci. On l'a fait, on doit le refaire. »
« En plus je pense que ça aurait été une très belle symbolique de le faire avec une forme de passation avec Zidane, a-t-elle argumenté. Donc je ne comprends pas ce choix, surtout qu'en plus, si l'on remet à plus tard, ça enlève un peu de cette émulation qu'on a post-Coupe du monde. Je ne comprends pas le choix, je trouve que c'est un manque de respect. Zidane et Deschamps s'entendent bien, il y a un vrai respect mutuel donc ça aurait été très bien de faire cette passation, un petit peu comme à l'Elysée quand on voit les deux présidents se serrer la main. » A priori, les deux anciens coéquipiers se passeront volontiers de ce moment.
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Derniers commentaires

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais sinon pour votre blabla a 2 balles, je vais marier mon cousin a Marrakech a la fin du mois ! merde! une musulmane dans ma famille ! sinon j ai un vietnamien. une bresilienne un canadien et meme un serbe. j avais un belge aussi mais plus maintenant.... apres tu me croiras pas evidemment, mais c est la realité pourtant. et la famille proche. des cousins. de sang et d alliance.

EdF : Deschamps et ses étoiles zappés, la FFF choque

la polémique a 2 balles.....

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

J'obterai clairement pour la 2eme option!!

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

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