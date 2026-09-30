Al-Khelaïfi veut affronter Infantino, le Qatar dit non

En conflit avec le président de la FIFA Gianni Infantino, l’UEFA considère Nasser Al-Khelaïfi comme le candidat idéal pour détrôner le Suisse. Mais le patron du Paris Saint-Germain ne se présentera pas en raison d’un ordre venu du Qatar.

Gianni Infantino continue de résister. Dans le viseur de nombreux détracteurs, le président de la FIFA subit les conséquences de ses dernières initiatives. Cet été, le Suisse a tenté de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Son plan n’a finalement pas abouti à cause des vives réactions. Mais le mal était fait et beaucoup sont ceux qui rêvent de lui barrer la route en mars prochain.

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On parle effectivement de l’élection présidentielle de la FIFA à laquelle Gianni Infantino se présentera, sans véritable adversaire à sa hauteur pour le moment. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’UEFA pousse Nasser Al-Khelaïfi à se présenter. Mais selon L’Equipe, le patron du Paris Saint-Germain ne bougera pas, le Qatar ayant décidé de soutenir Gianni Infantino. Le Qatarien a donc répété son intention en marge de l’assemblée générale des clubs de football européens (EFC) à Copenhague.

« J'ai zéro intérêt pour la FIFA. Je suis heureux avec mon club, avec ma famille, avec l'EFC, dément Nasser Al-Khelaïfi, malgré son désaccord avec Gianni Infantino. Il est vraiment triste de voir la situation actuelle. Au lieu d'améliorer notre sport, nous perdons notre temps à gérer des problèmes et des difficultés. Le football fonctionne quand nous nous écoutons les uns les autres. Quand nous faisons preuve de transparence entre nous. Mais surtout, quand nous sommes honnêtes. Et quelles que soient nos différences, le football nous dépasse tous et compte davantage que chacun d'entre nous. » Il est clair que « NAK » ne valide pas le soutien du Qatar au boss de la FIFA.