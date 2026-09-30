Al-Khelaïfi veut affronter Infantino, le Qatar dit non

Toi il y a 100 pourcent de chance que tu sois idiot!! Tu crois qu on te voit pas etre a charge en permanence sur Hakimi juste parce qu il joue chez les parigots hein??? Tas ouvert ta bouche pour Boateng hein?? Bein non.... ABRUTI VA
Je n'écoute pas ce que disent les commentateurs et les pseudos spécialistes. Je n'ai pas vu un super match !... l'attaque Française et Belge était vraiment brouillonne. Les déchets techniques ont été d'un nombre très important durant la rencontre. Et ce... sans compter le manque d'automatismes entre les joueurs Français. Ce qui est normal au vu du nombre des nouvelles recrues.
Il est soutenu par Trump et le Qatar dépend des Etats Unis pour sa sécurité.
Il n'y pas de pirouettes à faire !, Si les juges vont dans le sens de Achraf Hakimi... il sera donc innocent des chefs d'accusations formulés par la l'accusation. C'est dommage que tu ne saches pas lire. En attendant... il y a 94,5 % de chances qu'il soit condamné (d'après les stats officielles).
Prend une tisane ça va passer ^^ et oui double champion d europe 😉 et ça pour éternité !💪💪
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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