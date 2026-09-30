OM : Stéphane Richard battu, il est bon perdant

Pour remplacer Pablo Longoria au sein de l'European Football Clubs, l'Olympique de Marseille avait présenté la candidature de Stéphane Richard. Mais ce dernier a été balayé par Olivier Létang. Pas de quoi l'énerver.

La Provence, on apprend que le président marseillais n'en fait pas un drame. Membre de l'European Football Clubs, une association très puissante qui regroupe les clubs les plus puissants en Europe, l'OM y était représenté par Pablo Longoria. Mais, ce dernier ayant quitté le club phocéen, il fallait donc un dirigeant d'un club de Ligue 1 pour le remplacer. Successeur de Longoria aux commandes de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard a aussitôt présenté sa candidature, mais Olivier Létang, président du LOSC a également fait acte de candidature. Et c'est sur le score de 5 voix contre 32 pour son concurrent lillois que Stéphane Richard a été balayé. Du côté de l'OM, aucune réaction officielle, mais dans les colonnes de, on apprend que le président marseillais n'en fait pas un drame.

L'OM ne prend pas mal ce revers

Citant des sources internes à l'Olympique de Marseille, le quotidien local a obtenu un commentaire de l'entourage de Stéphane Richard. « Nous savions que cela allait être très difficile. Il était tout de même important d'y être et de faire entendre notre voix. Nous sommes satisfaits d'avoir pu exposer la position de l'OM. On prend date », a confié ce proche du président de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen ne sera donc pas représenté au sein de cette instance dont le patron est...Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Une large défaite électorale qui a fait sourire les supporters marseillais.

« Même là on se fait défoncer. C’est trop », a par exemple commenté Mr.Kaplan, un supporter de l'Olympique de Marseille sur X (anciennement Twitter). « Il y a des défaites qui font mal et d’autres dont on s’en fiche. Perso, je m’en fiche royalement. Richard n’a aucune légitimité dans le foot et ses débuts à l’OM sont catastrophiques. Qu’il reste concentré sur le club », réclame Obi_obiOM. ll est vrai que l'actuel président de Marseille est arrivé dans le football il y a quelques mois et pour l'instant il a tout à prouver.