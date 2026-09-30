OM : Stéphane Richard battu, il est bon perdant

OM : Stéphane Richard battu, il est bon perdant

OM30 sept. , 10:30
parClaude Dautel
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Pour remplacer Pablo Longoria au sein de l'European Football Clubs, l'Olympique de Marseille avait présenté la candidature de Stéphane Richard. Mais ce dernier a été balayé par Olivier Létang. Pas de quoi l'énerver.
Membre de l'European Football Clubs, une association très puissante qui regroupe les clubs les plus puissants en Europe, l'OM y était représenté par Pablo Longoria. Mais, ce dernier ayant quitté le club phocéen, il fallait donc un dirigeant d'un club de Ligue 1 pour le remplacer. Successeur de Longoria aux commandes de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard a aussitôt présenté sa candidature, mais Olivier Létang, président du LOSC a également fait acte de candidature. Et c'est sur le score de 5 voix contre 32 pour son concurrent lillois que Stéphane Richard a été balayé. Du côté de l'OM, aucune réaction officielle, mais dans les colonnes de La Provence, on apprend que le président marseillais n'en fait pas un drame.

L'OM ne prend pas mal ce revers 

Citant des sources internes à l'Olympique de Marseille, le quotidien local a obtenu un commentaire de l'entourage de Stéphane Richard. « Nous savions que cela allait être très difficile. Il était tout de même important d'y être et de faire entendre notre voix. Nous sommes satisfaits d'avoir pu exposer la position de l'OM. On prend date », a confié ce proche du président de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen ne sera donc pas représenté au sein de cette instance dont le patron est...Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Une large défaite électorale qui a fait sourire les supporters marseillais.
« Même là on se fait défoncer. C’est trop », a par exemple commenté Mr.Kaplan, un supporter de l'Olympique de Marseille sur X (anciennement Twitter). « Il y a des défaites qui font mal et d’autres dont on s’en fiche. Perso, je m’en fiche royalement. Richard n’a aucune légitimité dans le foot et ses débuts à l’OM sont catastrophiques. Qu’il reste concentré sur le club », réclame Obi_obiOM. ll est vrai que l'actuel président de Marseille est arrivé dans le football il y a quelques mois et pour l'instant il a tout à prouver.

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Derniers commentaires

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais sinon pour votre blabla a 2 balles, je vais marier mon cousin a Marrakech a la fin du mois ! merde! une musulmane dans ma famille ! sinon j ai un vietnamien. une bresilienne un canadien et meme un serbe. j avais un belge aussi mais plus maintenant.... apres tu me croiras pas evidemment, mais c est la realité pourtant. et la famille proche. des cousins. de sang et d alliance.

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la polémique a 2 balles.....

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

J'obterai clairement pour la 2eme option!!

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

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