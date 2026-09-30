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L'abonnement de Ligue 1+ augmenté, la LFP s'énerve

TV30 sept. , 13:00
parClaude Dautel
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Tout le monde est d'accord pour dire que le prix d'abonnement à la chaîne Ligue 1 est plutôt raisonnable. Mais du côté du gouvernement, on prépare une hausse de la TVA qui pourrait obliger la LFP à faire grimper le prix.
Dans quelques semaines, le gouvernement français va faire voter son projet de loi de finances pour 2027 et c'est une évidence, les Français vont se faire matraquer. Parmi les mesures envisagées, il y a la hausse de la TVA pour les offres de diffusion audiovisuelle. Cette taxe passera de 10 à 20% et cela suscite déjà des vagues. Du côté de Canal+, qui sera évidemment impacté, on est déjà monté au créneau en faisant savoir que cela aura une répercussion sur le financement du rugby et du cinéma. Et du côté de la Ligue de Football Professionnel, dont la chaîne Ligue 1+ va également devoir passer à une TVA à 20%, on a décidé de riposter. Car il ne fait aucun doute que le tarif actuel de 19,99 euros par mois ne sera pas maintenu si le projet de loi de financement est adopté.
Selon L'Equipe, Olivier Bramly, le directeur général de LFP Média, a donc adressé un courrier au Premier ministre et aux ministres impliqués dans ce dossier afin de faire part de la préoccupation de la Ligue 1, laquelle s'apprête à relancer un appel d'offres pour ses droits TV. « Le relèvement du taux de TVA de 10 % à 20 % aurait pour effet mécanique de réduire les recettes hors taxes perçues par les diffuseurs ou les distributeurs de contenus sportifs. À l'inverse, une répercussion intégrale de cette hausse sur le prix des abonnements entraînerait une augmentation significative du coût supporté par les consommateurs, susceptible d'affecter l'attractivité des offres et leur développement commercial », prévient le DG de LFP Média.
La LFP souhaite donc que le gouvernement revienne en arrière et retire ce projet, même si, compte tenu de l'état des finances publiques, on voit mal comment elle pourrait avoir gain de cause. A moins que les arguments des différents diffuseurs ne fassent finalement mouche, ce qui semble très mal engagé. La Ligue 1 à 19,99 euros par mois, cela pourrait donc ne pas durer longtemps.
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